محافظة القليوبية تنجح فى اقتناء المعدات لمنظومه النظافة بملايين الجنيهات وتهدر حق العامل البشري وتفشل فى اقتناءه .

بقلم ⁦✍️⁩⁦✍️⁩ السيد يوسف

يصر الجهاز التنفيذي المحلي لمحافظة القليوبية على إهدار حق العامل البشري بمنظومة النظافة والتجميل التابعة لمجالس المدن والقري بالمحافظة فى كافة المؤمنات التى تؤمن له حياة كريمه ، ونذكر أنفسنا من خلال الحياة الكريمه أن الرئيس عبدالفتاح السيسي إطلاق مبادرة لإيجاد وتوفير حياة كريمه وعيش أمن المواطن المصري ، ونشير للجهاز التنفيذي المحلي لمحافظة القليوبية برئاسة اللواء عبدالحميد الهجان محافظ الإقليم إلى أن عامل النظافة والتجميل هو من ضمن المواطنين التى والمفروض أن تشملهم تلك المبادرة التى تحمل اسم على غير مسمي من الذي يحدث على أرض الواقع للعامل المصري ، والذي يعمل بكل حواسه ويوظف كافة أعضاء جسده للعمل الذي يتم إهدار حقة المادى والصحي والمعنوي فى مؤسسة حكومية تنفيذية .

وأذكرك يا سيادة المحافظ الهجان أنني منذ فترة سابقة بسيطة كتبت موضوع يخص تلك الفئة المغلوب على أمرها وهي عمال النظافة والتجميل بالطرق العامه والشوارع الجانبية وداخل مؤسسات الدوله ونشير إليها أيضا عمال النظافة والتجميل بتعليم القليوبية ، طالبت معاليكم بتوفير مهمات واقية صحية لهم أثناء ممارسة عملهم فى نزع وازاله التراكمات للقمامه وضرورة صرف الأجور والرواتب الشهرية والتى تعد ملاليم من القروش والجنيهات .

👈👈 فاجأني خبر يصرح بأن المحافظة أقتنت عدد من سيارات لتدعيم منظومه القمامة بعدد 6 سيارة 50 م3 وعدد 3 سيارة 20 م3 بتكلفة 20 مليون جنيه التي تم شراؤها ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي ، والغريب بالأمر أن من ضمن التصريح 👈👈 ( وأكد محافظ القليوبية أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بملف القمامة، وستبذل قصارى جهدها لشراء المعدات اللازمة لتدعيم المنظومة والنهوض بها مطالبا المسئولين بضرورة الحفاظ عل المعدات ومراعاة أعمال الصيانة لها ، وأضاف المحافظ أن المحافظة تؤكد على اهمية في تطوير منظومة النظافة بمدن ومراكز المحافظة من خلال تزويدها باحتياجاتها من المعدات والآلات والسيارات التى تساعد على رفع كفاءة المنظومة والارتقاء بمستوى النظافة ) .

✋ ومن هنا نريد أن نسأل محافظ القليوبية اللواء « عبدالحميد الهجان » أين الدعم لتلك العمال البشرية والأيدي العامله من تلك النظامية والسعي وراء رفع كفاءة المنظومه والارتقاء بها ،، اين الدعم لهؤلاء صحياً واجتماعياً ومادياً من هذا الارتقاء والميزانية المخصصة المنظومه ،، اين مهمات السلامه المهنية لهم وهم يعملون ،، هل تستطيع المعدة العمل بمفردها دون عامل ،، هل تستطيع المعدات ذات الملايين من الجنيهات أن تحافظ على صحة هؤلاء العمال والتغلب ومواجهه صعوبات الحياة لهم ولأسرهم .

فى نهاية حديثي اليك معالى محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان والسادة المسؤولين بالدوله أوجه لكم خالص عبارات الاستياء من التفكير الإبداعي فى إهدار حق العمال ووضعهم دائماً خلف الأنظار والعقول ، واطالبكم أن تفكروا ولو ثوانى فى هؤلاء العظماء الذي بدونهم لا يكون لكم وجود على كراسيكم ومناصبكم الرنانة .