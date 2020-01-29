لعبة خطفت الانظار – متعة وربح اونلاين .. تعرف عليها

البلاك جاك هي أكثر الألعاب التي يفضلها المراهنين في عالم القمار، فهي تعتمد في لعبها على البطاقات، وعلى الرغم من اختلاف الثقافات وتباين المستوى المادي للاعبين إلا أن لعبة البلاك جاك تعد من اللعبة المفضلة لديهم من بين ألعاب كازينو أون لاين، الذي أصبح واحدا من مصادر الترفيه الرئيسية للعديد من المغامرين واللاعبين حول العالم.

فوجود الكازينو اونلاين مكن اللاعبين من ممارسة العابهم المفضلة فى اى وقت ومن اى مكان سواء عبر الكمبيوتر او عبر الهواتف الذكية، خاصة مع كل احتياطات الأمان التى توفرها الكازينوهات اونلاين والتى تمنح المستخدم تجربة مثيرة لا تنسى.

البلاك جاك أفضل ألعاب البطاقات

لعبة بلاك جاك اون لاين هي واحدة من ألعاب البطاقات التي تقوم على توزيع الكروت فيوزع كارتين لكل لاعب يتواجد على طاولة اللعب، وحتى الموزع يحتفظ بكارتين لنفسه، ولا يكشف أي لاعب عن الكروت الموجودة معه، ولكن الموزع هو الوحيد الذي عليه أن يكشف عن كارت واحد، والفائز في تلك اللعبة عليه أن يصل بإجمالي قيمة كروته إلى 21، على أن يكون اللاعبين الآخرين لا يكمل أرواقهم 21..

إن اوراق اللعب كل كرت يحتفظ بقيمته فبداية من 2 إلى 10 ولكن البطاقات المرسوم عليها الصور فتكون قيمة كل كارت بعشرة أما الورقة رقم واحد يتم حسابها بشكل مختلف فأحيانا تحسب بقيمتها وأحيانا يحسبها اللاعب برقم 11، فعلى فرض أن اللاعب يوجد معه إحدى الصور وكارت رقم 1 فيتم احتساب الورقة رقم 1 بما يساوي 11 ليكون الإجمالي 21..

وفي حال إن كان الكارتين الموجودين لدى اللاعب قيمتهما أقل من 21 يسمح للاعب بسحب كارت إضافي وفي تلك الحالة إما أن يكمل كروت اللاعب قيمة 21 أو يزيد عنها ففي حالة وصول قيمة الكروت أكثر من رقم 21 يخسر اللاعب..

أنواع لاعبي البلاك جاك

على من يرغب أن يمارس البلاك جاك عليه قراءة أنواع اللاعبين حتى يتعرف على نفسه ويتمكن من تصنيف نفسه إلى أي نوع ينتمي لذلك سنعرض بعض أنواع لاعبين البلاك الجاك..

1- اللاعب الاجتماعي في البلاك جاك

إن اللاعب الغير مهتم بتحقيق فوز على الطاولة أو لا يتابع مخطط اللعبة واستراتيجيتها فهو يعتبر من اللاعبين الحاضرين من أجل تقضية الوقت في التسلية ويتم التعرف عليه من تحديد رهاناته الغير منتظمة والتي لا تعتمد على أي من الحصص المالية التي يجب على اللاعب اتباعها، ويعتمد بشكل أكبر على التنبؤ والتوقع ولا يهتم بالنتائج التي يصل لها في آخر اللعبة وهذا يعد من الخاسرين بشكل دائم..

2- المبتدئ في البلاك جاك

إن هذا اللاعب لا يثق في نفسه وليست لديه معرفة كبيرة بما يجب أن يتبعه من قواعد على طاولة اللعب، وهذا النوع يكتسب مهارته في اللعب من ممارسته للعبة، وهذا النوع يجب عليه أن يقوم بدراسة خطط اللعبة واستراتيجيتها على الطاولة أثناء اللعب ويمكنه اكتساب مهارة الخداع وقد يصل لتحقيق فوز في بعض الأحيان..

3- صاحب العقل الحسابي في البلاك جاك

هذا اللاعب يقوم عقله بعمل العمليات الحسابية طوال جولة اللعب ويطرح عقله الاحتمالات بشكل مستمر، ويكون على دراية جيدة بما يجد عليه عمله من أول جولة يخضوها وحتى آخر جولة، ولا يلاحظ عليه أي رهانات متهورة أو غير محسوبة فهذا النوع حريص على تحقيق مكسب بشكل دائم، ويعرف هذا اللاعب من رهاناته التي يضاعفها أحيانًا في بعض الجولات وبشكل خاص عندما يفوز..

4- المتقن لعد الكروت

يعد هذا اللاعب من اللاعبين الذين يفكرون جيدًا قبل طرح رهانهم وكلما أخذ وقت ليفكر كلما كان يحسب كروته بشكل مناسب حتى يتمكن من تحقيق الفوز وهذا اللاعب لا يرحب بالحديث مع الغير فهم يسببون له التشويش ويفضل أن يركز مع البطاقات التي يتم توزيعها على اللاعبين الآخرين وهذا النوع من اللاعبين يكون غضبهم سريع وخصوصا في حالة الخسارة..

5- اللاعب المحترف

إن هذا اللاعب من القليل جدا وجوده على طاولات اللعب فهو دائما على معرفة بكافة الاستراتيجيات الخاصة باللعب ويعرف طريق الفوز المحقق فهو دائما ما يخوض اللعبة من أجل الفوز وأيضًا ليفتخر بمكسبه بجانب أنه يتخذ قرارًا سريعًا في شأن رهاناته ولا يزيد في جلوسه على الطاولة أكثر من 60 دقيقة، يغادر الطاولة ونظرة الفخر في عينيه..

نصائح لمن يرغب في البدء بممارسة اللعبة

يجب على أي من يرغب في ممارسة اللعبة البحث الجيد عن إستراتيجيتها وقراءة معلومات كافية عنها ويمكن تجربة اللعب على بعض المواقع التي تسمح بممارسة اللعب بدون رهان حقيقي وذلك لتجنب الخسائر المالية الكبرى..