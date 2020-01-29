عاجل نكشف سر إقالة رئيس وزراء قطر .. التفاصيل في الخبر

عاجل ننشر سر إقالة رئيس وزراء قطر

تسببت كلمة قالها عبدالله بن ناصر، رئيس وزراء قطر، في مجلس خاص في الإطاحة به من منصبه.

وقال عبدالله بن ناصر، خلال عزاء والدته: “أخاف أن نندم على مجيء الأتراك، وبعد ذلك لا يخرجون”.

وتمت إقالة عبدالله بن ناصر بعد تلك التصريحات، وتعيين خالد بن خليفة بن عبدالعزيز خلفًا له.

وكان قد أعلن الديوان الأميري في قطر، اليوم الثلاثاء، أنه تم قبول استقالة رئيس الوزراء عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثانى، وتم تعيين الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيسا جديدا للوزراء.