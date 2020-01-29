عاجل نعرف على أسعار الاسمنت المسلح في السوق المحلية ألبوم الأربعاء

سجلت أسعار الأسمنت المسلح في السوق المحلية، حالة من الاستقرار، مع بداية تعاملات، اليوم الأربعاء

وسجل سعر الأسمنت المسلح 770 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 760 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت المخصوص 763 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 788 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 760 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي 775 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 760 جنيهًا للطن، وأسمنت حلوان 763 جنيهات للطن، وأسمنت مصر بني سويف 795 جنيها للطن، وأسمنت العسكري 758 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2400 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2500 جنيه، وسوبر سيناء 2460 جنيهًا، ورويال العادة 2430 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2425 جنيهًا للطن.