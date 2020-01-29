بلاغ لمحافظ القليوبية..

الإهمال يهدد ١١٠ فدان بالقليوبية بالبوار

والمواطنين يصرخون ” مدير عام الري رفض مقابلتنا “

التايم المصرية / وحيد العطار

لا يمكن أن نتخيل أبداً أن موظف عام بالحكومة وعلي درجة مدير عام بالقطاع الحكومي للدولة يرفض مقابلة مواطنين جاءو إلي مكتبه صارخين أن أرض زراعية بمساحة ١١٠ فدان مهدده بالبوار وهي قضية خطيرة جدا فإذا كان مدير عام الري مشغول عن قضية إتلاف زراعة ١١٠ فدان وبوار تلك المساحة فمتي يسمح وقت سيادتة للنظر لتلك القضية وهي قضية أمن قومي بالدرجة الأولى .

فالدولة بكافة مؤسساتها تحارب التعدي علي الأراضي الزراعية وتبوير الأراضى الزراعية بإعتبار أن تبوير الأراضي الزراعية والتعدي عليها هي قضية أمن قومي لا محاله ذلك لأنها تؤثر بالدرجة الأولى علي الأقتصاد المصري .

ومع ذلك معالي مدير عام مديرية الري ببنها يري أن تبوير ١١٠ فدان زراعي شيء عادي ولا يستحق الإهتمام فما هو الأهم من وجهة نظر مدير عام مديرية الري بالقليوبية .

القضية بإختصار إلي معالي الوزير محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان.

أن العشرات من مواطني قرية ميت عاصم التابعة لمركز ومدينة بنها والملاك علي ترعة الفلسفة القديمة الماره من أمام مسجد المنياوي يناشدون اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بسرعة التدخل لإنقاذ الرقعة الزراعية حيث أن ترعة الفلفلة تروي مساحة ١١٠ فدان بالقرية وقد قام بعض الأهالي علي جانبي الترعة بالتعدي عليها وردمها في غياب تام من المسئولين حتي أصبحت تلك الترعة لا تصل المياه لتلك المساحة الزراعية الكبيرة مما أدي إلي إتلاف المحصل الشتوي لمساحة ١١٠ فدان بالقرية بل ويهدد ذلك الوضع ببوار تلك المساحة .

وقد أكد المواطن طلعت المنياوي أنهم توجهوا لمكتب مدير عام مديرية الري بالقليوبية ولكنه رفض المقابلة والسكرتيرة قالت لهم المدير العام مش فاضي .

هل يا معالي المحافظ مساحة ١١٠ فدان زراعي مهدده بالبوار لا تستحق الإعتناء والدراسة من أكبر المسئولين ؟

فإذا كانت الدولة المصرية تحافظ علي كل شبر من الأرض الزراعية وتجرم وتمنع التعدي علي الأراضي الزراعية بعقوبة الحبس والغرامة لمن يتعدي عليها .

فهل مساحة ١١٠ فدان مهدده بالبوار لا تعني شيئا ونتركها ببساطة عشان مدير عام مديرية الري مش فاضي يسمع صرخات المواطنين الذين تلف لهم محصول تلك المساحة التي معظمها قمح وهو محصول رئيسي للدولة

إذن فما هو الشيئ المهم الذي يقتضي إهتمام مدير عام مديرية الري

معالي الوزير محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان وضعنا أمام سيادتكم صرخات وإستغاثات مواطني قرية ميت عاصم وهي قضية أمن قومي وكلنا ثقة في سرعة تدخل سيادتكم لإنقاذ الرقعة الزراعية بالقليوبية .

