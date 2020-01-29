الاهلي يواصل استعدادته للقاء الهلال السوداني والمباراة ليست سهلة

كتب طارق درويش

يواصل الفريق الاول بالنادي الاهلي تدريباته المكثفة تحت قيادة مديره الفني فايلر استعدادا للقاء الهلال السوادني الهام يوم السبت القادم علي ملعب ام درمان في اطار منافسات الصعود الي دور الثمانية .

ادي الفريق الاول تدريباته امس بجمل تكتيكية و زيادة الاحمال والتسديد من كافة الزاويا و سرعة تبادل الكرة والتحرك في المساحات الواسعة لفك حصار دفاع الهلال و الحذر من الهجوم المكثف المحتمل من لاعبي الهلال الذين يدخلون المباراة و لديهم الامل في اقتناص نقاط المباراة طمعا في الصعود .

يدخل لاعبوا الاهلي المباراة بروح عالية لاعتلاء قمة المجموعة والابتعاد عن اية مفأجات او حسابات غير ايجابية .

مبارة الاهلي و الهلال ليست سهلة وستكون قوية بكل المقاييس لانها بوابة الصعود الي دور ال 8 من بطولة دوري الابطال الافريقية