وقفة إنسانية بطلها مسؤول محلى ببنها « امان عصر » ينقذ 18أسرة تحت خط الفقر .

مقال يكتبه — السيد يوسف

رصدت عدسة ” التايم المصرية ” مأساة لعدد 18 من الأسر الفقيرة بأحد العمارات السكنية رقم ٦ بمساكن شعبية بمنطقة السلام بجوار إدارة الدفاع المدني بمدينة بنها ، واوضحت الصور حاله من التردي فى الصيانه للصرف الصحي الخاص بالعمارة ، حيث وجهت جريدة ” التايم المصرية” استغاثة للمسؤولين بضرورة إنهاء المعاناه التى تعاني منها ال 18 أسرة التى تعيش تحت خط الفقر .

وفى استجابة فورية من رئاسة مجلس مدينة بنها ، قام الدكتور »« أمان عصر »« نائب رئيس المدينة بالنزول إلى محل الشكوي يرافقه فريق عمل من ديوان عام المجلس ووجد تراكمات مياة صرف حول العمارة وحشرات وقوارض وخط صرف من مواسير الاسبستوس متهالكة ويتسرب منها مياة الصرف من كل جانب ، و قام بمعاينة الوضع وتم مخاطبة الشركه القابضه لمياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية والتي تخاذلت وأنكرت صلتها بالأعطال المشار إليه .

ومن جانبه تحرك على الفور الدكتور” امان عصر ” نائب رئيس مجلس مدينة بنها متحدي كل المعوقات والروتين الإداري وسار على طريق الإدارة الإنسانية وأمر بعمل مقايسة فورية لخط الصرف الصحي بكامل محتوياته الخاص بالعمارة السكنية ذات الطوابق السادسة والتى تضم 18 شقة وأسرة ، بالإضافة إلى إنشاء غرف تجميع مع ضرورة عمل تسليك الخط الرئيسي ، وبالفعل تم الانتهاء من أعمال المقايسة فى غضون ساعة زمن .

والجدير بالذكر أن الرجل الإنسان بطل الوقفة الإنسانية الدكتور امان عصر قام بتحمل كافة النفقات المالية الخاصة بالاصلاح ، وقام بشراء عدد 18متر مواسير بلاستيك بمحتوياتها الشامله ، وأمر فنيون المجلس بسرعة البدء بتغير الخط المتهالك بآخر جديد فور وصول الخامات التى تم شراؤها بنفس يوم المعاينة ، وبالفعل بدء عمال المجلس بتركيب الخط الجديد وانشاء غرف تجميع وتوزيع لمياه الصرف على الخط الرئيسي .

ولن يكتفي بذلك المسؤول الإنساني ” امان عصر ” قام بشراء عدد ٧ متر من الرمال لفرشها حول العمارة فور الانتهاء من أعمال الترميم والإصلاح بغرض التجميل وتحقيق سهوله السير الأمن للمواطنين ، ومن قبل قام بتجريف الأرض ونزع كافة الرواسب حرصا منه على صحة المواطنين المقيمين بالمنطقة ، حيث استغرقت عملية الإصلاح 48 ساعة يومين متتاليين .

ويؤكد الموقف الإنساني هذا أن الأجهزة المحلية التنفيذية بمؤسسات الدولة المصرية بها رجال صالحين يعملان من أجل ابتغاء وجه الله دون انتظار كلمه شكر أو شهادة تقدير أو درع تكريم من كبار المسؤولين أو اعتلاء مناصب رنانه يتفاخرون ويتباهون بها فقط ، ويجسد ذلك موقف الدكتور امان عصر نائب رئيس مجلس مدينة بنها بمحافظة القليوبية .

ومن هنا تتوجه أسرة جريدة التايم المصرية بخالص الشكر والتقدير والاحترام لهذا الانسان والنموذج المحترم والمشرف فى عالم النبل والأخلاق .