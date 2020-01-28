محافظ البحيرة

الإنتهاء من أعمال الطبقة السطحية بطريق كفر السابى – الإبراهيمية مركز شبراخيت بطول 0.9 كم وبتكلفة 2.86مليون

البحيرة : سعيد شتا

أكد اللواء / هشام آمنة – محافظ البحيرة على إنه جارى العمل على انهاء كافه أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة 2019 /2020 م وذلك لتحقيق السيولة المرورية و تحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين .

مشيرا انه تم الانتهاء من أعمال الطبقة السطحية بطريق كفر السابى-الإبراهيمية مركز شبراخيت بطول 0.9 كم وبتكلفة 2.86مليون جنيه كما تم الإنتهاء من أعمال التكاسى بطول الطريق ضمن الخطة الاستثمارية لمديرية الطرق والتى تتم تحت إشراف إدارة التنفيذ وهندسة الطرق بالمركز تيسيرا على المواطنين والحركة المرورية

واشار م فايز الجندى مدير مديرية الطرق أنه تم متابعة اعمال :-

– مسح وتسوية طريق بر أيسر المحمودية كوبرى الهويس – معمل القزاز مركز كفر الدوار

– أعمال صيانة بسيطة وتمهيد طريق الدشودى زلط مركز كفر الدوار وذلك بضبط وتسوية مناسيب الطريق بوضع طبقة سن٦ بأماكن الهبوطات وتشغيلها بمعدات المديرية بطول ٧كم .

– متابعة أعمال التكاسى لسند الميول الجانبية بطريق كنج عثمان مركز كفر الدوار ،وطريق شنديد – كفر عوانه مركز ايتاى البارود وذلك تيسيرا على المواطنين والحركة المرورية

هذا وقد شدد اللواء / هشام آمنة ــ محافظ البحيرة على ضرورة التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي الطرق والرصف بالالتزام بالبرنامج الزمنى والاشتراطات والمواصفات الفنية للتنفيذ مع حصر جميع الطرق التي تحتاج لرفع كفاءة لإدراجها بالخطط القادمة لتحقيق السيولة المرورية وأمن وسلامة المواطنين .

