في معرض ” إيديوجيت ” 2020 :

التصنيف الانجليزي للجامعات QS يكرم التعليم العالي المصري

أعلنت هيئة التصنيف العالمي للجامعات QS عن مشاركتها في معرض التعليم الدولي ” إيديوجيت ” 2020 والذى سيعقد بالقاهرة خلال الفترة من 18 الى 20 فبراير المقبل حيث سيتم تخصيص جلسة لتكريم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي المصري و22 جامعه مصريه حكومية لدخولهم في تصنيف 2020.

وقال الدكتور أشون فرننداز المدير الاقليمي للشرق الأوسط وجنوب اسيا ان التصنيف الدولي البريطاني QS سوف يكرم وزير التعليم العالي المصري عرفانا وتقديرا بما تتحقق من تقدم ملحوظ للجامعات المصرية في التصنيف العالمي خلال الفترة الماضية.

واشار أشون أنه من خلال عمليات ملاحظه وتشاور ودراسة دقيقه للأحوال والتحديات التي تواجه التعليم العالي في المنطقة العربية تبين تحقيق 22 جامعة مصرية مكانه متقدمة بين 130 جامعة عربية ظهرت في التصنيف من حوالي 1200 جامعه بالمنطقة ، مضيفا أن تصنيف QS ينتهز فرصة التعاون مع معرض إيديو جيت باعتباره واحد من اهم الاحداث على مستوى التعليم العالي لتكريم الدكتور خالد عبدالعفار وزير التعليم العالي المصري والجامعات الـ 22 على هذا الانجاز الغير مسبوق.

من جانبه صرح الدكتور على شمس الدين رئيس ” ايديو جيت” فى بيان له اليوم انه تلقى رسالة من هيئة التصنيف العالمي للجامعات تطلب المشاركة فى الدورة السادسة لملتقى ومعرض ايديوجيت بالقاهرة لتكريم الجامعات المصرية التى حققت انجازات غير مسبوقة وعلى رأسها جامعات القاهرة والامريكية والاسكندرية وعين شمس وحلوان وبنها وطنطا والاكاديمية العربية للنقل البحرى والجامعة الالمانية وجامعة طنطا وجامعة المنصورة والمنوفية.

واشار شمس الدين الى انه خلال السنوات الثلاثة الماضية شهدت الجامعات المصرية تقدمًا كبيرًا في التصنيف العالمي للجامعات مضيفا أنه خلال عام 2016 كانت هناك 3 جامعات فقط داخل التصنيف العالمي للجامعات والآن يوجد 22 جامعة داخل التصنيف العالمي ، مؤكدا ان تصنيف QS يعتمد على العديد من المعايير منها “السمعة الأكاديمية، نسبة الأساتذة إلى الطلبة، البحث العلمى، نسبة الأساتذة الدوليين، نسبة الطلبة المغترين”.