في إستجابة سريعة لما نشر بالتايم المصرية

أمان عصر يتغلب علي الروتين ويعمل بأفكار خارج الصندوق

التايم المصرية / وحيد العطار

في إستجابة سريعة وموقف يظهر معني القيادة الحقيقية وكيفية التعامل مع المواقف التي تحتاج إلى تدخل سريع .

إستجاب الدكتور أمان عصر نائب رئيس مجلس مدينة بنها لإستغاثة مواطني عزبة الزراعة والكائن محل إقامتهم بالعماره رقم ٦ والذين إستغاثو من كسر ماسورة الصرف الصحي أمام العماره وتجمع أكوام من القمامة والذين نشرنا بالجريدة إستغاثتهم أول أمس لينتقل رئيس مجلس مدينة بنها الدكتور أمان عصر بنفسه ومعه رجال مجلس مدينة بنها وينظف المكان من تجمع القمامة ويحاول إصلاح ماسورة الصرف الصحي المكسورة من صباح أمس وحتي الرابعة عصراً ومع أن كسر ماسورة الصرف ليس من عمل مجلس المدينة .

يواصل الدكتور أمان عصر إنجازات صباح اليوم ويقوم بتغيير ماسورة الصرف وتركيب مواسير صرف جديدة وتركيب أغطية للبلاعه وتغطية المكان بطبقة من الرمل علي نفقتة الخاصة .

ليجعل من المكان الذي كان أول أمس مكان لتجمع القمامة ويغرق في مياه الصرف الصحي إلي مكان جميل أقل ما يقال عنه أنه عمل يستحق كل التقدير والإحترام من شخصية قيادية لها من الجميع كل التحية والتقدير والإحترام

الدكتور أمان عصر نائب رئيس مجلس مدينة بنها في هذا العمل يعطي درساً لمن أراد تعلم فنون القيادة وعدم التقيد بروتين يعرقل مصالح المواطنين والإستجابة السريعة لشكواهم

وسنعرض هنا المكان قبل عمل الدكتور أمان عصر نائب رئيس مجلس مدينة بنها ورجاله وبعد عمل شاق ومحترم إستمر ليومين متتاليين