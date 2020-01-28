“صحة الإسكندرية” توضح حقيقة إصابة رضيع بفيروس كورونا

كشفت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، في بيان لها حقيقة ما جرى تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي، حول إصابة رضيع حديث الولادة بفيروس كرونا المكتشف حديثًا، مؤكدة أن العدوى المصاب بها الطفل هي أحد أشكال “كورونا” الشائعة المكتشف منذ ستينيات القرن الماضي، وهي من أنواع نزلات البرد الاعتيادي.

وذكر بيان الصحة -حصل مصراوي على نسخة ضوئية منه- أن ما حدث بالإسكندرية تمثل في دخول طفل حديث الولادة بعمر الشهرين -من أبناء مركز برج العرب- إلى إحدى المستشفيات الخاصة، يوم 21 من الشهر الجاري مصابًا بالتهاب شعبي “نزلة شعبية”، ويعاني من أعراض الرشح والسعال وارتفاع في درجة الحرارة لمدة 15 يومًا، وجرى علاجه بالمستشفى وخروج يوم 25 من نفس الشهر بعد تحسن حالته.

وأضاف البيان، أن نتيجة تحاليل الفيروسات، بينت إصابة الطفل بفيروس كورونا من نوع “oc43″، وهو من أنواع فيروسات كرونا الشائعة، والتي تسبب أعراض نزلات البرد البسيطة كالرشح والسعال وارتفاع درجات الحرارة، ولا تسبب أعراض أشد إلا في حالات مرضى نقص المناعة وبعض مرضى القلب والأطفال وكبار السن.

وأوضحت المديرية أن اسم فيرس “كرونا” يطلق على عدد كبير من الفيروسات التي تسبب أمراض بالجهاز التنفسي، وتتراوح بين نزلة البرد البسيطة والأمراض التنفسية الشديدة حسب نوع الفيروس، وتعد كورونا الشائعة مسئولة عن 10 إلى 15 % من نزلات البرد العادية التي تصيب الإنسان سنويا.

وأكد الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، عدم ظهور أي حالة مصابة بفيروس كرونا المستجد، وأن الفيروس الذي أصاب الطفل هو أحد فيروسات كرونا الشاعة المكتشفة منذ ستينيات القرن الماضي، والتي تعد واحدة من الفيروسات العديدة المسئولة عن الإصابة بنزلات البرد ومضاعفتها

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن الطفل المصاب لم يغادر البلاد منذ مولده ولم يتصل مع أي شخص قادم من مناطق ظهور فيرس كرونا المستجد، موضحًا أن فيروس “oc43” المصاب به الطفل يختلف عن فيرس كرونا المستجد “ncov-2019″، الذي ظهر في مقاطعة “هوبي”، الصينية، وبدأ في الانتشار داخل الصين وشرق أسيا وعدد آخر من بلدان العالم، مسببًا عدد كبير من الوفيات والإصابات، كما أنه يختلف عن الفيروس المتسبب للمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة “سارس”، أو متلازمة الشرق الأوسط التنفسية “ميرس”.