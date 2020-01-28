جولة داخل دار أمجاد الدولية للنشر بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته 51 لعام 2020

وائل دياب

داخل أروقة معرض الكتاب الدولى ضمن دورته الواحد والخمسون توجهنا الى واحدة من دور النشر وهى دار أمجاد الدولية للنشر و هى دار نشر مصرية تأسست عام 2012 تقوم بنشر كل ماهو مميز ومختلف من الأفكار الجديدة خصوصا افكار الشباب والتى تحتاج الظهور للنور مشاركة بمعرض القاهرة صالة 3 جناح

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و صاحب هذه الدار الاستاذ هانى صابر البوهى أحد الشباب الجاد والذى حمل على عاتقه نشر الافكار الشبابية والوقوف بجانب كل شاب يستحق التواجد وسط الكتاب

وتحدث البوهى قائلا ان معرض القاهرة من أقوى المعارض الدولية من التنظيم والإقبال الجماهيري وان الدورة الحالية أفضل من الدورة الماضية لتخوف دور النشر من المشاركة خصوصا عقب نقل المعرض من ارض المعارض بمدينة نصر الى مكانه الحالى لبعد المكان وبعد النجاح منقطع النظير في الدورة السابقة زاد عدد دور النشر المشاركة هذا العام .