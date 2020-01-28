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الهلال يوجه رسالة نارية للأهلي قبل مواجهة السبت في الخرطوم

 

كشف حسين علي عيسى الأمين العام لنادي الهلال السوداني، على أن العلاقات مع النادي الأهلي “تاريخية”.

ويلتقي الهلال مع  نظيره الأهلي يوم السبت المقبلة بالجولة السادسة لمجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل من أجل حجز بطاقة التأهل لربع النهائي، أمام الهلال فيحتاج لتحقيق الانتصار للعبور من المجموعات.

واعلن حسين  عيسى  تصريحات لبرنامج “يا مساء الأنوار” “سيتم طرح التذاكر قبل المباراة بوقت كافي، نتوقع أن تشهد المباراة حشد جماهيري غير مسبوقوتابع “المباراة سوف تقام على ملعب استاد الجوهرة، أحد مفاخر الملاعب الأفريقية، نحن نستثمر في الرياضة والبنية التحتية ولا نريد أن يذهب هذا الاستثمار بسبب صافرة مشروخة”.

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