القدس عاصمة موحدة لإسرائيل.. أبرز تصريحات ترامب عن صفقة القرن

في تحيز واضح لدولة الاحتلال الإسرائيلي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبجواره رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من البيت الأبيض، تفاصيل خطة السلام الأمريكية والمعروفة إعلاميا بصفقة القرن.

وأشار ترامب إلى أن الخطة ستضمن وجود القدس عاصمة موحدة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وقال نصا إن القدس باتت “محررة”، وذلك تحت السيطرة الإسرائيلية وأنها مفتوحة لكل الأديان حاليا.

ونستعرض أبرز النقاط التي طرحها ترامب في المؤتمر الصحفي حول صفقة القرن:

1 – القدس عاصمة موحدة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

2 – خطة السلام تنهي اعتماد الفلسطينيين على الإعانات الخارجية

3 – الخطة تقدم حل الدولتين الواقعي

4 – الخطة تضمن السلام وتحمي أمن إسرائيل

5 – قمنا بعمل الكثير من أجل إسرائيل نقلنا سفارتنا إلى القدس، واعترفنا بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان

6 – الصفقة عظيمة بالنسبة للفلسطينيين والإسرائيليين

7 – القدس مدينة محررة ولا يجب الانسياق لدعوات إرهابية لتحريرها

8- إسرائيل أرض الشعب اليهودي ولن تتكرر الأيام المظلمة

9 – تقديم 50 مليار دولار للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني

10 – الخطة تسمح بوضع حد لأنشطة حماس والجهاد الإسلامي

وخرجت مظاهرات كبيرة في مدن الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، اليوم الثلاثاء، رفضا للخطة الأمريكية المزعومة، والتي تأتي وسط رفض فلسطيني لوساطة الإدارة الأمريكية الحالية.

ورفضت السلطة الفلسطينية قبل أشهر أي وساطة أمريكية في مفاوضات سلام، معتبرة أن قرارات مثل الاعتراف بمشروعية المستوطنات وبالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، أمور تقتل عملية السلام وتعتبر انحيازا كامل للرغبات الإسرائيلية على خلاف القرارات الدولية والأممية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.