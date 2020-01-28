الإدارة الهندسية ببنها تؤكد ….

فكر جديد ينهي علي عصر التلاعب بالعقارات ببنها

التايم المصرية / وحيد العطار

في مواصلة لسلسلة النجاح والتميز للإدارة الهندسية بمجلس مدينة بنها فقد علمت التايم المصرية أن الإدارة الهندسية بمجلس مدينة بنها برئاسة المهندس عبد الباقي فكري عبد المؤمن والمهندسة هبه خيري مديرة التنظيم تعكف الأن علي تنفيذ فكره جديدة تنهي علي طموحات المتلاعبين بسوق العقارات ببنها من خلال فكرة جديدة تعد هي الأولي من نوعها علي مستوي الجمهورية

وتتلخص الفكره التي تعكف الإدارة الهندسية بمجلس مدينة بنها علي ..

فكرة ” تكويد العقارات ” بمدينة بنها حيث سيتم عمل أرقام كودية لجميع العقارات بمدينة بنها ويتم وضعها علي أجهزة الحاسب بالمجلس حيث سيتم عمل ملف كامل من خلال الأرقام الكودية لكل عقار يوجد داخل الملف جميع الإجراءات التي تمت للعقار من تراخيص وتوصيل مرافق وأية إجراءات تخص التنظيم لهذا العقار .

هذا وقد أكد عبد الباقي فكري رئيس الإدارة الهندسية بمجلس مدينة بنها أن هذا الإجراء سينهي تماما علي فكرة التلاعب في إصدار تراخيص التعلية للمباني أو توصيل المرافق حيث سيسجل كافة البيانات للعقار برقمه الكودي وليس للشخص

كما أكد رئيس الإدارة الهندسية بمجلس مدينة بنها أن هذه الفكره تعتبر الأولي من نوعها علي مستوي الجمهورية كما أكد أن الإدارة تنوي الدخول بمجموعة أفكار جديدة في مسابقة التميز الحكومي علي مستوي الجمهورية