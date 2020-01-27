مصر تسدد ديوناً خارجية بقيمة 2.9 مليار دولار في3 أشهر

أكدت مصادر رسمية ان مصر قامت بسداد ديون خارجية بقيمة 2.9 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري (2019-2020).

وكشف التقرير الشهري للمركزي المصري عبر موقعه الالكتروني، أن أعباء خدمة الدين الخارجي بلغت نحو 2.94 مليار دولار خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، منها 1.7 مليار دولار أقساط مسددة، و1.2 مليار دولار فوائد مدفوعة.

وارتفع رصيد الدين الخارجي لمصر بنهاية سبتمبر الماضي إلى 109.3 مليار دولار منها (98.32 مليار دولار طويلة الأجل، و11.03 مليار دولار قصيرة الأجل)، مقابل 108.6 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.

وتراجع نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 34.4 بالمائة وھي في الحدود الآمنة وفقاً للمعايير الدولیة.