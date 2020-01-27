قتلوه أمام والده.. مصرع شاب خلال محاولة الهروب من سطو مسلح بالقليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الاثنين، من كشف غموض واقعة مصرع شاب، أصيب بطلق ناري خلال محاولة سطو مسلح على سيارة والده بالخانكة.

تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، بشأن إصابة “أحمد. ع. ع”، طالب، ومقيم منشية الجبل الأصفر بالخانكة، بطلق ناري بالجانب الأيمن من الظهر فتحة دخول أدى لوفاته.

بسؤال والده “عماد. ع. ح”، صاحب مكتبة، قرر أنه حال استقلاله سيارته وبصحبته نجله أثناء عودتهما لمسكنهما، فوجئ بدراجة آلية يستقلها 3 أشخاص حاولوا استيقافه، إلا أنه أسرع بالفرار، وسمع صوت إطلاق أعيرة نارية أصابت إحداها السيارة ونجله في الوقت ذاته، وأودت بحياته.

تشكل فريق بحث قاده اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي، وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى معلومات تفيد أن وراء ارتكاب الواقعة “عماد م. ص”، عاطل، و”محمد ص. ص” وشهرته “الديب”، نجار مسلح، و”محمد ط. س”، نجار مسلح، و”أحمد م. ع”، نجار مسلح، السابق اتهامه في قضية إحداث عاهة مستديمة.

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهمين جميعًا، وبمواجهتهم أقروا باتفاقهم فيما بينهم على سرقة سيارة المجني عليه كرهًا عنه، لمساومته على استرجاعها نظير مبلغ مالي.

وفور مرور سيارة المجني عليهما حاولوا استيقافها، وفي أثناء ذلك أشهر الأول سلاحًا ناريًا “بندقية آلية” صوب المجني عليهما لإرهابهما، إلا أن قائدها أسرع محاولاً الفرار، فبادره المتهم الأول بإطلاق عدة أعيرة نارية تجاه السيارة أحدثت إصابة المجني عليه، التي أودت بحياته، بينما أطلق الثاني عدة أعيرة نارية في الهواء، لتغطية هروبهم، وفروا جميعًا هاربين.

بإرشاد المتهم الأول جرى ضبط السلاح الناري الذي كان بحيازته “بندقية آلية” وبداخل خزينتها 12 طلقة من ذات العيار، وبإرشاد المتهم الثاني ضبط السلاح الناري الآخر المستخدم عبارة عن بندقية خرطوش تحمل طلقتين من ذات العيار، وبإرشاد المتهم الثالث ضبطت الدراجة المستخدمة في الواقعة، بدون لوحات معدنية وتم التحفظ عليها.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب مناظرة الطب الشرعي.