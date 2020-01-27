عاجل ننشر اسعار الذهب اليوم الاثنين في محلات الصاغة

سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية، في بداية تعاملات اليوم الأثنين

وقد سجلت أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم الأثنين ، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.

وسجلت أسعار الذهب المحلية، عيار 21 نحو 688 جنيها، وعيار 18 نحو 590 جنيها، وعيار 24 نحو 786 جنيها، والجنيه الذهب سجل نحو 5504 جنيها.

وارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي بقيمة تراوحت بين 6 جنيهات و 10 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.