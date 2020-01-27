عاجلمال و أعمال

عاجل ننشر اسعار الذهب اليوم الاثنين في محلات الصاغة

سجلت أسعار الذهب في  السوق المحلية، في بداية تعاملات اليوم الأثنين

 

وقد سجلت أسعار الذهب مع بداية تعاملات  اليوم  الأثنين ، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.

وسجلت أسعار الذهب المحلية، عيار 21 نحو 688 جنيها، وعيار 18 نحو 590 جنيها، وعيار 24 نحو 786 جنيها، والجنيه الذهب سجل نحو 5504 جنيها.

وارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي بقيمة تراوحت بين 6 جنيهات و 10 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.

Post Views: 107
الوسوم

مقالات ذات صلة

منذ 46 دقيقة
513

مصر تسدد ديوناً خارجية بقيمة 2.9 مليار دولار في3 أشهر

منذ ساعتين
539

أمن القليوبية يكشف لغز اغتيال  طالب بطلق ناري

منذ 5 ساعات
650

عاجل نعرف على أسعار حديد التسليح في السوق المحلية ألبوم الإثنين

منذ 6 ساعات
634

الإمارات لا تسمح بتكرار الجنون الروسي – التركي في ليبيا

Don`t copy text!