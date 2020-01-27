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بالفيديو.. محمد بن سلمان يحتفل بطلاب كلية الملك فيصل الجوية

سبوتنيك
حضر ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، حفل تخريج الدفعة 97 من كلية الملك فيصل الجوية بالرياض.
وشكر الخريجون في كلمة ألقاها راكان العطوي، ولي العهد السعودي، وقال قائد كلية الملك فيصل الجوية، إن الكلية تحظى بدعم غير محدود من الحكومة حتى وصلت إلى مكانتها المرموقة بين كليات العالم، حسب صحيفة الرياض السعودية.
وتضم الدفعة 97 طلابا من الكويت والبحرين، بالإضافة إلى الطلاب السعوديين.
وحضر الحفل أيضا، تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وعبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وعبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وخالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، وآخرون.

التواصل الحكومي

@CGCSaudi

سمو ⁧ولي العهد⁩ يرعى حفل تخريج الدفعة 97 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية.

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