بالفيديو.. محمد بن سلمان يحتفل بطلاب كلية الملك فيصل الجوية

سبوتنيك

حضر ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، حفل تخريج الدفعة 97 من كلية الملك فيصل الجوية بالرياض.

وشكر الخريجون في كلمة ألقاها راكان العطوي، ولي العهد السعودي، وقال قائد كلية الملك فيصل الجوية، إن الكلية تحظى بدعم غير محدود من الحكومة حتى وصلت إلى مكانتها المرموقة بين كليات العالم، حسب صحيفة الرياض السعودية.

وتضم الدفعة 97 طلابا من الكويت والبحرين، بالإضافة إلى الطلاب السعوديين.