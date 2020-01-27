انتشال جثة شاب من مياه النيل بالقناطر

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية، اليوم الإثنين، من انتشال جثة من نهر النيل بالقناطر الخيرية، تبين أنها لشاب عمره 32 عاما من منطقة الساحل بالقاهرة، ورجحت أجهزة الأمن أنه انزلقت قدماه أثناء وقوفه على شط النيل بالقاهرة، وجرفه التيار حتى مدينة القناطر.

تلقى المقدم محمد عشماوي رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة طافية على مياه النيل بمنطقة أبو الغيط دائرة مركز القناطر، وانتقل العميدان إبراهيم الطويل مأمور المركز، وياسر منصور مدير المسطحات بالقناطر، والرائد عبد الرحمن عبد الحكيم نائب المأمور، وقوات الإنقاذ.

جرى انتشال الجثة، وتبين أنها لشاب عمره 32 عاما، يرتدي ملابسه كاملة، وبمناظرة الجثة تبين أنه لا توجد به أي إصابات ظاهرية ويرتدي جهاز إعاقة في أحد ساقيه، وعثر على سماعة “هاند فري” بأذنيه، وفى طيات ملابسه عثر على كارنيه باسم “خالد.ز.م” منسوب صدوره إلى المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين.

كما عثر معه على بطاقة رقم قومي بنفس الاسم وأنه من منطقة الساحل بالقاهرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.