الإمارات لا تسمح بتكرار الجنون الروسي – التركي في ليبيا

كتبت:بشرى عبد الرحمن

أكد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى القاهرة مبارك الجنيبي أن دولته لن تسمح بأن تكون ليبيا ساحة أخرى لتجسيد المخططات الجنونية الروسية – التركية والمذابح التي تتلوها كما شهدناه سابقا في سوريا.

وخلال حديثه الصحفي اليوم الاثنين صرح السفير أن المشكلة الليبية يجب أن يتم مناقشتها عبر الحلول الليبية – العربية ولا يوجد مبرر أن تحشر تركيا وروسيا أنفهما فيما لا يمت بصلة إليهما.

ومشيرا إلى المذابح التي حدثت في سوريا أكد السفير “أن الإمارات وسائر الدول العربية الشقيقة لن تسمح بتركيا وروسيا أن تفرضا مخططاتهما الجنونية في ليبيا كما شهدناه سابقا في سوريا”.

واعتبر السفير الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من الموالين للفكر الإرهابي الإخواني ومن الداعمين للمجموعات الإرهابية أينما وجدت والعدو السابق والحالي للدول العربية قائلا: “في مؤتمر برلين أبلغ الجيش الوطني الليبي المسؤولين الأتراك بأن الطائرات والسفن الحربية التركية ستكون هدفا مشروعا حال انتهاكها السيادة الأرضية لليبيا”.

وبشأن مستقبل ليبيا قال السفير إن “الإمارات العربية المتحدة تقف تماما إلى جانب الشعب الليبي” و أكد أن “استقرار القوات أو الميلشيات الروسية في ليبيا سيكون بمثابة إعلان حرب ضد الدول العربية كما لاشك لدينا بأن روسيا لم تنس الدروس القاسية التي لقنها المجاهدون في القوقاز ولا ترغب في تكرار تلك المأساة”.