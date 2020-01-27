أمن القليوبية يكشف لغز اغتيال  طالب بطلق ناري

يكشف لغز اغتيال طالب بطلق ناري

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، في كشف لغز اغتيال الطالب “أحمد ع ع”، 17 سنة، المقيم بتقسيم أبو هادي، بمنشية الجبل الأصفر، دائرة مركز الخانكة، بطلق ناري بالجانب الأيمن من الظهر أدي إلي وفاته في الحال.

كان اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا من العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة، يفيد بمصرع طالب بطلق ناري أدى إلى وفاته بناحية منشية الجبل الأصفر دائرة مركز الخانكة، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وضبط مرتكبيها.

وبسؤال والده المدعو “عماد ع ح”، 38 سنة صاحب مكتبة ومقيم ذات العنوان، قرر أنه حال استقلاله السيارة خاصته وبصحبته نجله أثناء عودته لمسكنه فوجىء بدراجة نارية، يستقلها ثلاثة أشخاص حاولوا استيقافه، إلا أنه أسرع بالفرار فتناهى إلى سمعه صوت إطلاق أعيرة نارية أصابت إحداها السيارة ونجله بذات الوقت وأودت بحياته.

وأمكن لفريق البحث التوصل إلى معلومات مفادها أن وراء ارتكاب الواقعة كل من “عماد م ص”، 31 سنة عاطل ومقيم عزبة هاشم سليمان، منشية الجبل الأصفر، دائرة مركز الخانكة، و”محمد ص ص”، وشهرته “الديب” 22 سنة نجار مسلح ومقيم ذات الناحية، و”محمد ط س”، 27 سنة نجار مسلح ومقيم عرب العيايدة، دائرة المركز، و”أحمد. م. ع” 26 سنة نجار مسلح ومقيم ذات الناحية، السابق اتهامه في قضية عاهة مستديمة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين جميعًا، وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بالاتفاق فيما بينهم على سرقة سيارة المجني عليه كرهًا عنه والمقيم بذات المنطقة سكنهم بقصد مساومته على استرجاعها نظير مبلغ مالي، وفور مرور سيارة المجني عليهما، وقاموا بمحاولة استيقاف السيارة وفي أثناء ذلك أشهر الأول سلاحًا ناريًا بندقية آلية صوب المجني عليهما، لإرهابهما إلا أن قائدها أسرع محاولًا الفرار هربًا، فبادره المتهم الأول بإطلاق عدة أعيرة نارية تجاه السيارة أحدثت إصابة نجله التي أودت بحياته، بينما قام الثاني بإطلاق عدة أعيرة نارية في الهواء من السلاح حوزته، لتغطية هروبهم وفروا جميعًا عقب ذلك.

وتم بإرشاد المتهم الأول ضبط السلاح الناري، الذي كان بحوزته عبارة عن بندقية آلية وبداخل خزينتها عدد 12 طلقة من ذات العيار، كما تم بإرشاد المتهم الثاني ضبط السلاح الناري الآخر المستخدم عبارة عن بندقية خرطوش تحمل وعدد 2 طلقة من ذات العيار، كما تم بإرشاد المتهم الثالث ضبط الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة بدون لوحات معدنية، وتم التحفظ عليها، وجاري تحرير محضرًا ملحقًا بالمحضر الأصلى والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.