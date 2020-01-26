مصطفي كمال الدين النائب برلماني يطلب استجواب وزير التربية والتعليم

كتب السيد يوسف

أعلن النائب البرلماني عن دائرة مدينه بنها بمحافظة القليوبية على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر بنشر صورة خطاب موجه إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال يطلب فيه استجواب وزير التربية والتعليم على ما تم اهداره من مقدرات الوطن والمواطن فى وزارة التربية والتعليم ، موضحاً أن الوزير أهدر العملية التعليمية حتى وصلت إلى الانهيار فى كافة النواحي .

وأكد النائب مصطفى كمال الدين أنه تقدم بخطاب رسمي لرئيس مجلس النواب يطالب فيه مثول وزير التربية والتعليم بصفته وشخصة أمام أعضاء مجلس النواب واستجوابه فى كافة النواحي المشار إليها بخطاب الاستجواب .