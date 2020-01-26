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ليليا والارجوان ” رواية سطرتها أبنه كفرشكر « رانيا عزي » وتألقت فى معرض الكتاب الدولي .

 

ليليا والارجوان ” رواية سطرتها أبنه كفرشكر « رانيا عزي » وتألقت فى معرض الكتاب الدولي .

كتب السيد يوسف

فى معرض الكتاب الدولي الذي أقيم مؤخرا بالقاهرة أبدعت وتألقت الكاتبة والأديبة ” رانيا عزي حبشي ” فى روايتها ” ليليا والارجوان ” والتى تصدرت المشهد بالمعرض ، حيث اصدرها المكتب العربي للمعارف ، ومن جانبهم أكد بعض الحضور لحفل التوقيع للكاتبة ” رانيا ” أن الرواية ضمت العديد من الحكايات المؤثرة في حياه ” ليليا ” بطله الرواية ، وكان لها دورا مؤثراً فى الدراما الاجتماعية ، والتى سطرتها الكاتبة بأسلوب راق للقراء والنقاد والكتاب .

ويذكر أن “رانيا عزي حبشي” هي ابنه لرجل الأعمال المعروف المهندس «عزي حبشي» من أبناء مدينة كفرشكر بمحافظة القليوبية ، وهذه المدينه تربت وترعرعت فيها الكاتبة والأديبة ” رانيا عزي”ودرست بمدارسها وكان لها ذكريات الطفوله وريعان الشباب .

والجدير بالذكر أن مدينه كفرشكر أخرجت شخصيات سياسية وصحفية وطبية وعسكرية تقلدوا أهم المناصب بمؤسسات الدولة المصرية وأهم تلك الشخصيات الزعيم الراحل ” خالد محي الدين ” أحد الضباط الأحرار بثورة يوليو ومؤسس أول حزب معارض ، وشخصيات عديدة هامه .

فى أولى تجارب الأديبة ” رانيا عزي ” أخرجت الرواية ليليا والارجوان ، والذي نالت إعجاب الجمهور الوافدين إلى معرض الكتاب الدولي بالإضافة إلى النقاد والكتاب من أعضاء اتحاد كتاب مصر ، حيث أشاد الكاتب والمؤلف طارق عمران عضو اتحاد كتاب مصر والمؤلف الكبير بما احتواته الرواية من حلقات مؤثرة وحزينه جسدتها لنا البطله ” ليليا ” .

وفى نفس السياق. أعرب مواطني واهالى مدينه كفرشكر فرحتهم وسعادتهم بأبنتهم البارة الكاتبة الروائية ” رانيا ” ، بالإضافة إلى زملاء الدراسة فى الصغر للكاتبة ، والذين اهتموا بشكل كبير حضور حفل التوقيع وخروج الرواية للنور ، وعلى صعيد آخر قدمت الكاتبة الروائية رانيا عزي عبارات حملت الفرح والسرور والشكر والتقدير لكل من قاما بدعمها من الأهل والزملاء ، ووجهت الشكر الأهالى كفرشكر الداعمون لأبنائهم دوماً .

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