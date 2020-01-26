بلاغ للنائب العام ….

بائعي الوهم لمواطني عزبة النقطة بالقليوبية برعاية المسئولين

التايم المصرية / وحيد العطار

الحياة الريفية أهم ما يميزها هو أهلها الذين لا يعرفون للخبث طريق بل يعيشون علي النقاء والفطرة السليمة .

عزبة النقطة هي عزبة تابعة لقرية إكياد دجوي مركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية عزبة لا توجد بها أية خدمات .

أرسل إلينا مواطن من عزبة النقطة يستغيث من قيام بعض الأشخاص بجمع مبالغ مالية كبيرة وصلت إلي ٤٣٠٠٠٠ جنية بحجة شراء قطعة أرض لعمل محطة رفع للصرف الصحي للعزبة وتم جمع المبلغ من العزبة بدون أي سند قانوني فطبقا للقانون لا يجوز للمواطن جمع تبرعات مالية دون إيصالات

رسمية تابعة لأية لجنة مرخصة بمديرية الشئون الإجتماعية وإلا يصبح ذلك مخالفا للقانون ويقع الشخص الذي يقوم بجمع تلك التبرعات تحت طائلة القانون وهذا ما فعله هولاء الأشخاص الذين قامو بجمع ذلك المبلغ من القرية حيث قامو بجمع ذلك المبلغ دون أية سندات قانونية

وأكد المواطن الذي أرسل الإستغاثة أنهم قامو بجمع ذلك المبلغ بحجة شراء قطعة أرض لبناء محطة رفع للصرف الصحي للعزبة وذلك منذ عام ٢٠١٧ وحتي الأن لم نري شيء يذكر تجاه هذا المشروع الذي وعدنا به من قامو بجمع تلك الأموال من العزبة .

وأكد المواطن أنه توجه لجميع الجهات المختصة لمعرفة موقف العزبة من مشروع الصرف الصحي وتأكد له أن العزبة لم يتم إدراجها في أي مشروع من مشاريع الصرف الصحي.

كما يؤكد أنه منذ فترة قصيرة خرج عليهم هولاء الأشخاص الذين قامو بجمع المبلغ من أهالي العزبة بخبر أنه تم شراء قطعة أرض بقرية جزيرة الأحرار التابعة للوحدة المحلية بقرية إكياد دجوي وتم تخصيصها لبناء محطة رفع للصرف الصحي للعزبة ولكنهم فوجئوا أنهم ذكرو في عقد الهبة المخصص لشركة مياه الشرب والصرف الصحي أن مساحة تلك القطعة ٣٢٠ متر وذلك مخالف للحقيقة حيث أكد المواطنيين أن مساحة تلك القطعة لا تتجاوز ٧٥ متر

كما أن هذه القطعة عبارة عن ساقية مياه قديمة ولا يجوز البناء عليها لأية أغراض وذلك بحكم محكمة

قضية تزوير الأوراق والتلاعب في تغيير المسميات للقطعة

لصالح من ؟

وبرعاية من ؟

هذا ما سنعرضة في الحلقة القادمة علي التايم المصرية إنتظرونا .

