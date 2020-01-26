الأهلي يتفوق على النجم الساحلي بهدف نظيف في دوري أبطال أفريقيا

تفوق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، بفوز غاليا، بهدف دون رد، على حساب النجم الساحلي، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، على ملعب السلام، ضمن مباريات الجولة الخامسة بدور المجموعات لبطولة الأمم الأفريقية.

في أول 30 دقيقة لم يقدم الأهلي المستوى المطلوب منه نظرًا لأهمية المباراة، في الوقت الذي شكًل فيه النجم خطورة على مرمى محمد الشناوي الحارس الأحمر

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وفي الوقت الذي فكر فيه السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، إجراء تغيير لإحداث طفرة في الأداء، أحرز أجايي هدف في الدقيقة 32، كان الأهلي في أمًس الحاجة إليه.

وبعد الهدف، تغير الموقف حيث سيطر الأهلي على الموقف، وتراجع النجم للدفاع خوفًا من تلقي هدف آخر، يصعب من مهمته في الشوط الثاني.

وفي الشوط الثاني أجرى فايلر تغييرين على أمل تعزيز الهدف بأخر، ودفع بوليد سليمان ومحمود عبد المنعم كهربا، ولكن الفاعلية لم تكن بالشيء المطلوب، في الوقت الذي حاول فيه فريق النجم الساحلي تسجيل هدف التعادل، ولكن دفاع الأهلي والحارس محمد الشناوي تصدوا لكل الهجمات لتنتهي المباراة بفوز الأحمر بهدف.