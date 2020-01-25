10 نصائح بسيطة لتقليل استهلاك الكهرباء (تعرف عليهم)

يسعى الكثيرون لتخفيض استهلاك الكهرباء حتى لا يواجه متاعب بسبب فاتورة الاستهلاك، ولذلك نقدم لكم مجموعة من النصائح المهمة التي يجب اتباعها لترشيد وتقلقل الاستهلاك وفقًا لموقعي “payLEss PowER” و”Spark energy”.

أسباب زيادة فاتورة الكهرباء:

– ترك الأجهزة الكهربائية في المنزل متصلة: من الأمور التي تساهم في ارتفاع فاتورة.

– استخدام أجهزة الميكروويف والأفران الكهربائية بشكل مبالغ يؤدي إلى زيادة الاستهلاك.

– سوء استخدام الإضاءة والمصابيح ومراوح السقف، بإضاءتها أو تركها تعمل بشكل دائم حتى لم يكن أحدًا موجودًا في الغرفة.

– الأجهزة الكهربائية القديمة: قد يكون سببا من أسباب ارتفاع الاستهلاك، لأن الأجهزة الكهربائية القديمة تستهلك طاقة أكثر.

– استخدام السخانات بشكل خاطئ: تسخين المياه قبل الاستحمام بمدة أطول وعدم تخزينها لفترة طويلة.

اهم النصائح لترشيد استهلاك الكهرباء:

– إغلاق مصابيح الإضاءة في الأماكن التي لا تحتاج إلى الإضاءة، والاعتماد على ضوء الشمس خلال النهار.

– إغلاق مراوح السقف في الغرف التي تخلو من الأشخاص.

– يجب استخدام الميكرويف والأفران في تسخين الأكل للضرورة القصوى فقط.

– عدم ترك شاحن الهواتف في الكهرباء لأن تركها يؤدي إلى استهلاك 20%.

– عند استخدام الغسالة الكهربائية، يفضل تقليل عدد الغسلات عن طريق استخدام الحمولة القصوى في كل غسلة، واستخدام الماء البارد بدلا من الساخن يقلل أيضا من استهلاك الكهرباء.

– ضبط درجة حرارة الثلاجة بين 2 و 3 درجة مئوية، ودرجة “الفريزر” تكون – 18 درجة مئوية.

– في حالة وجود غسالة الأطباق، لا تستخدمها في تجفيف الأطباق.

– بالطبع يجب تبديل اللمبات العادية بلمبات “ليد”.

– ينصح بالاستعانة بترموستات لضبط درجة إضاءة المنزل والتحكم بها حسب الحاجة.

– أفصل الأجهزة الإلكترونية غير المستخدمة والشواحن، ولا تضع جهاز اللابتوب على الشاحن عندما تكون البطارية ممتلئة.