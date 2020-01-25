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ننشر تفاصيل الام التي قتلت طفلتيها بالقليوبية

ننشر تفاصيل الام التي قتلت طفلتيها بالقليوبية
أكدت التحريات التي أجراها رجال مباحث مركز بنها بمديرية امن القليوبية عن  تفاصيل جديدة حول محاولة انتحار أم عقب قتلها لطفلتيها عن طريق إلقائهما من الطابق الرابع بشرفة المنزل، حيث تبين أن السيدة تعانى من مرض نفسي وتخضع للعلاج منذ 6 أشهر.
تلقي اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد محمد سمير مأمور مركز بنها، بسقوط سيدة وطفلتيها من شرفة منزلها بقرية الرملة ببنها. 
انتقل الرائد أحمد عبد المنعم رئيس مباحث مركز بنها إلى موقع الحادث، وتبين سقوط “أسماء م ع” 6 سنوات و”رغدة م ع” 4 سنوات، ووالدتهما “رحاب م ع” 33 سنة.
وأوضحت التحريات الأولية أن الأم ألقت بطفلتيها من شرفة منزلهم بالدور الرابع، ثم ألقت بنفسها ورائهما، وتبين مصرع الطفلتين، فيما ترقد الأم في حالة خطيرة داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى بنها الجامعي.
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