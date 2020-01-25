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صور .. حماة الوطن بغرب شبرا الخيمة يوزع الورد على الضباط والمجندين

صور .. حماة الوطن بغرب شبرا الخيمة يوزع الورد على الضباط والمجندين

كتبت – جيهان فوزى
هنأ الزميل احمد عبد الهادى بكير ، الأمين العام لحزب حماة الوطن بحى غرب شبرا الخيمة والمتحدث الرسمى لشركة مترو الأنفاق ، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة الذكرى ال ٦٨ لعيد الشرطة ، مؤكدا أن وزارة الداخلية بذلت مجهود كبير خلال الفترة الماضية لاستعادة الأمن والأمان داخل مصر والتصدى لكافة المخططات التى تهدف لضرب استقرار مصر .
وأجرى احمد عبد الهادى ، اليوم السبت 25 يناير ، زيارة ميدانية إلى قسم شرطة اول شبرا الخيمة ونقطة شرطة المصانع ونقطة ميدان كوبرى احمد عرابى ، لتقديم التهنئة إلى ضباط القسم والأمناء والأفراد والجنود بمناسبة عيد الشرطة .
وقام احمد بكير ، ووفد من قيادات وأعضاء الحزب بشبرا الخيمة غرب ، بجولة ميدانية لتهنئة رجال الشرطة أثناء تأدية خدماتهم بالشارع ، كما التقى بالعميد صموئيل عطا الله مأمور قسم أول شبرا الخيمة و المقدم احمد عصر رئيس مباحث القسم و المقدم نبيل بكر نائب مأمور القسم ، والامناء والجنود بالقسم لتقديم التهنئة .
ونقل وفد الحزب تهنئة الفريق جلال الهريدى رئيس الحزب وتهنئة الاستاذ مجدى سابق الامين العام للحزب بمحافظة القليوبية ، وكافة أعضائه ، للواء جمال الرشيدى مدير امن القليوبية واللواء هشام سليم مدير مباحث القليوبية والعميد احمد الخولى رئيس البحث الجنائى بشبرا الخيمة ، و رجال الأمن والشرطة ، والتأكيد على التقدير الكامل لدورهم في حفظ استقرار الوطن.
كما وزع احمد بكير الورود لمكاتب القيادات الأمنية بقسم أول شبرا الخيمة ونقطة شرطة المصانع ونقطة كوبرى عرابى الامنية ووحدة مرور شبرا الخيمة للتهنئة بعيد الشرطة .

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