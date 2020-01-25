شاهد أمن القليوبيه يوزع الورود والشيكولاته علي المواطنين بالشوارع

أمن القليوبيه يوزع الورود والشيكولاته علي المواطنين بالشوارع

كتب – أحمد مجدي الرفاعي

قام اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبيه بزياره لمديريه أمن القليوبيه لتقديم التهنئه للواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبيه بناسبه عيد الشرطه بحضور الدكتوره أيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبا المحافظ والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام للمحافظه وعدد من الشخصيات كما قام المحافظ بمشاركه رجال الشرطه في توزيع الزهور علي المواطنيين أمام مبني ديوان المحافظه .

كما قام قدم المحافظ درع المحافظه للواء جمال الرشيدي مدير الأمن تقديرا لجهوده المخلصه في أستباب الأمن ثم توجه المحافظ لوضع أكليلا من الزهور علي النصب التذكاري لشهداء الشرطه بوضع أكليل من الزهور علي النصب التذكاري لشهداء الشرطه .

كما قام ضباط مديرية أمن القليوبية بتوزيع باقات من الورود على المواطنين ومستقلي السيارات بمناسبة عيد الشرطة الـ68وتوزيع الشيكولاته في أشارات المرور .

كما قدم العديد من مستقلي السيارات والمارة بشارع كورنيش النيل بشبرا الخيمة وبنها التهنئة لرجال الشرطة معربين عن سعادتهم وأمتنانهم لتضحيات أبطال وزارة الداخلية .

كما أحتفل نادي الطيران بالقليوبيه بعيد الشرطه بعقد أجتماع برئاسه الدكتور عمرو شمس رئيس نادي الطيران بالقليوبيه ومحمد القاضي نائبه وبحضور اللواءات عبدالرحمن راشد أمين حزب الحريه بالقليوبيه و مصطفي كمال الدين حسين نائب بنها و سامي قرطام وجمال الحفناوي وحافظ موسي من علماء مصر أكدوا فيه أعتزازهم برجال الشرطه وقدموا التهاني لهم بهذه المناسبه وكرموا عدد من أسر شهداء الشرطه ورجال الأعلام .