أخطر تقرير سرى أمريكى لاشعال حرب أهلية فى مصر

متابعة : محمد يعقوب

تقرير سرى أمريكى صادم يكشف عن خطة أمريكا لاقحام الجيش المصرى فى حرب أهلية لضرورة الاطاحة بالسيسى

كشفت المخابرات الروسية عن خطة امريكا لإشعال حرب أهلية بمصر والإطاحة بالرئيس السيسي

ذكر التقرير الذى كشفته روسيا أن الولايات المتحدة قلقة جدا بشأن طائرة التجسس دون طيار التى أسقطها المصريون فى منطقة الحدود مع ليبيا،لم يكن ذلك بواسطة الأسلحة الأمريكية التى فى أيدى المصريين ولكن بواسطة أسلحة حديثة روسية

إذا ما استمرت الأمور تجرى كما هو الحال الآن فأننا لن نكون حتى قادرين على المحافظة على التوازن الهش بين مصر وإسرائيل

فى هذه الحالة فإن سيناء المصرية ستشكل تهديدًا حقيقيًا لأصدقائنا فى إسرائيل، خاصة مع اصرار السيسى على تغيير الوضع الديموجرافى «السكانى» فى سيناء بزيادة عدد سكانها

الادارة الأمريكيه «إذا لم يجد المصريون المبرر والسبب ليقتل بعضهم بعضا، فإن علينا «أى الإدارة الأمريكية» أن نوجد هذا السبب».

الادارة الأمريكيه «إن هدفنا الرئيسى هو دفع الجيش المصرى والشعب المصرى إلى قتال بعضهم البعض لأنه إذا بقى الوضع كما هو الآن فى مصر فإننا سنواجه عبدالناصر جديدا فى المنطقة

ولكن فى هذه المرة سيكون السيسى مدعوما من دول النفط الخليجية، وهو ما لم يكن متاحا لعبدالناصر، وعلى المستويين السياسى والاقتصادى فإن ذلك لن يكون فى صالح الولايات المتحدة،لأن شعبية الجيش فى مصر وشعبية السيسى أصبحت الآن لا تقتصر على مصر فقط، بل تخطتها حيث نرى اعجابا متزايدا بالسيسى فى دول الخليج

فإذا حدث هذا، فإن نفوذنا سيتعرض لخطر كبير غير مسبوق فى كل المنطقة

فقد قامت دول الخليج مؤخرًا بتقديم دعمها للسيسى، وهو الأمر الذى لم يفعلوه فى الماضى مع عبدالناصر

خلى بالك

القياده تعاملت مع المؤامرة بخطة “مواجهة واستيعاب ” حتى لا تصطدم مع واشنطن

الحكايه من هنا

لان عندك رئيس فاهم وواعى و بيحرر القرار و الاراده السياسيه من الهيمنه و الغطرسه الصهيوامريكيه يبقى لازم تكون عارف انك هتواجه حرب شرسه

مصر يجب ألا تموت ويجب ألا تنطلق أيضا

هيا دى السياسة الخبيثة التى يتناوب عليها الرؤساء والادارات الامريكيه دون اختلاف او تغيير لانها باختصار خطة وضعت بأيادى جنرالات “سى آى ايه ” ومؤسسات استخباراتية أخرى تعاونها

تعاملت كل الادارات الأمريكية مع مصر بمنطق رجل يعوم فى البحر يجب أن تبلغ المياه أنفه حتى يشعر بالخوف من الموت كل لحظة لكنه لا يموت وفى نفس الوقت لا يستطيع أن يسبح للأمام .

هذه السياسات الوقحة اعترفت بها الولايات المتحدة صراحة لأنها تعرف بان نهضة مصر وانطلاقها انما يصب فى الأساس فى صالح الوطن العربى كله الذى تريد تمزيق خريطته وتغيير ملامحه بالكامل .

قاطرة مصر تنطلق فى الافق ولن يستطيع احد ايقافها

عندما تتكاثف السحب،، وتتلاطم الأمواج ،،

وحينما تتعقد الأمور وتزداد إشتعالاً هنا وهناك ،،

وفي أخطر نقطة للمنعطف الأخير….

تأتي ضربتنا دائما من حيث لا أحد يتوقع

في هدووووء وبلا ضجيج

لنرد الصاع صاعين داخلياً وخــارجيــــاً.

والإجابة دائماً تأتي من خارج التوقـعــــات

فلم تكن أفعانا الكبرى مجرد شعار نضعه على التيجان، ولكنها أسلوب حياة …فنحن نتحين الفرصة حتى ننتقم ، وانتقامنا هو السم الزعاف…سيف الكنانة قاطع لرقاب أعدائها وإنا على الوعد لمحافظون

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