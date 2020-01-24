مواطني قرية العمار لمحافظ القليوبية..

هل أصبح الفساد والمحسوبية هي عنوان المحليات بطوخ

التايم المصرية / وحيد العطار

في إستغاثة وصرخات مدوية من مواطني قرية العمار التابعة لمركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية أرسلها مواطني القرية لجريدة التايم المصرية يستغيثون فيها من رئيس مجلس مدينة طوخ محمد خيري وكان العنوان الرئيسي في الإستغاثة

” مواطني قرية العمار يستغيثون باللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية من سوء إستخدام رئيس مجلس مدينة طوخ محمد خيري لمنصبة ”

حيث أكد المواطنين في إستغاثتهم المرسلة لجريدة التايم المصرية أن محمد خيري رئيس مجلس مدينة طوخ أرسل للوحدة المحلية بقرية العمار بعدم تولي عبد المنعم عبد الستار رئيساً للقسم الهندسي بالوحدة وذلك بعد نشر مخالفاتة في جريدة التايم المصرية التي أثبتتها تحقيقات النيابة الإدارية والرقابة الإدارية وتحقيقات المحافظة وتحقيقات من رئاسه الجمهوريه

والتي أثارت الرأي العام ولذلك أرسل محمد خيري رئيس مجلس مدينة طوخ إلي الوحدة المحلية بالعمار بعدم تولي عبد المنعم عبد الستار رئاسة القسم الهندسي بالوحدة أو توليه أية مناصب توجب تعامله مع الجمهور .

خاصة وأن مواطني قرية العمار قد أرسلو إستغاثات عديدة موقعة من العشرات من المواطنين للمحافظ السابق الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق بضرورة نقل هذا الموظف من الوحدة المحلية بقرية العمار نظراً لأنه تسبب في غضب معظم المواطنين بالقرية وتفضيل بعضهم علي بعض كلا علي حسب تعاملاتة الشخصية معه

ولكن بعد أن هدأت الأمور كما أكد مواطني قرية العمار وهدأ الرأي العام نتيجة هذا القرار بإستبعاد عبد المنعم عبد الستار من القسم الهندسي بالوحدة المحلية بقرية العمار وإذ بعودة هذا الموظف مره أخري يوم الثلاثاء الماضي رئيساً للقسم الهندسي بالوحدة المحلية بالعمار وذلك بالطبع بقرار من رئيس مجلس مدينة طوخ محمد خيري

مما أثار غضب مواطني قرية العمار والذين أرسلو إستغاثاتهم للجريدة ويتسألون هل الوساطة والمحسوبية والفساد هم عنوان المحليات بطوخ .

هل طريقة المسكنات التي تهدأ من الرأي العام هي الطريقة التي يسلكها محمد خيري رئيس مجلس مدينة طوخ في تعاملاتة مع صرخات المواطنين ؟

أم أن هناك أشخاص يقومون بالضغط على رئيس مجلس مدينة طوخ لإعادة عبد المنعم عبد الستار لمنصبه رئيساً للقسم الهندسي بالوحدة المحلية بالعمار و لهم مصلحة فيما يسلكه هذا الموظف من سلوكيات ومخالفات أثبتتها جميع الجهات التي قامت بالتحقيق معه ؟

ومن هم هولاء الأشخاص؟

وما مصلحتهم الشخصية في ذلك ؟

أسئلة وجهها مواطني قرية العمار التابعة لمركز ومدينة طوخ للواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ويرجون من سيادتة التحقيق في تلك المخالفات وإستبعاد كل مخالف وفساد من منصبة وذلك كما أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية في تصريحات عديدة أنه لا مكان لمقصرا أو فاسدا تثبت إدانتة في الفساد وعرقلة مصالح المواطنين