مصرع طفلتين ألقت بهما الأم من الدور الرابع بالقليوبية

التايم المصرية / وحيد العطار

في ظروف غامضه ألقت الأم بطفليها الصغار من شرفة منزلها بالدور الرابع الكائن بقرية الرملة التابعة لمركز ومدينة بنها بمحافظة القليوبية

تلقي اللواء جمال الرشيد مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد محمد سمير مأمور مركز بنها إخطاراً بإلقاء أم لطفلتيها الصغار ثم ألقت بنفسها بعدهما مباشرة من شرفة منزلها بالدور الرابع الكائن بقرية الرملة التابعة لمركز ومدينة بنها

إنتقال علي الفور الرائد أحمد عبد المنعم رئيس مباحث مركز بنها وتبين سقوط الطفلة أسماء .م.ع ٦سنوات والطفلة رغدة .م.ع ٤ سنوات ووالدتهما رحاب .م.ع ٣٣ سنة

فيما توفت الطفلتين في الحال وما زالت الأم في حالة حرجة بالعناية المركزة بمستشفى بنها الجامعي

وهذا وقد تبين من التحريات الأولية أن الأم تعاني من حالة نفسية منذ ستة أشهر

وقد تم إبلاغ النيابة العامة لإجراء التحقيقات والتي أمرت بندب الطب الشرعي لتشريح الجثتين وإستخراج تصريح الدفن للطفلتين وإستدعاء شهود العيان للسؤال