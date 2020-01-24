محافظ القليوبية يناقش المخطط الإستراتيجي لمركز ومدينة بنها بحضور مسئولي هيئة التخطيط العمراني

كتب السيد يوسف

ناقش اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية دراسة هيئة التخطيط العمراني للمخطط الإستراتيجي لمركز ومدينة بنها من خلال عرض رؤية تنموية وعمرانية شاملة في ضوء إستغلال الإمكانيات المتاحة للوصول الي خطة طموحة تستهدف النهوض بكافة الخدمات والمشروعات بمركز ومدينة بنها بما يتناسب مع الأوضاع الراهنة والربط بين موازنة الدولة وما نهدف الى تحقيقه من خدمات علي مستوي المدينة.

وحضر الإجتماع كل من الدكتورة /ايمان ريان نائب المحافظ والدكتور/ عواد أحمد السكرتير العام والمهندسة/ سلوي عبد الوهاب نائب رئيس هيئة التخطيط العمراني ورئيس مدينة بنها ومدير التخطيط العمرانى ومدير الشئون الهندسية بالمحافظة ومديري التنظيم والشئون الهندسية بمجلس مدينة بنها والمكتب الفنى وعدد من الادارات المعنية .

وأكد المحافظ أهمية هذه المخططات فى تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية لجميع أهالى مدن المحافظة وقراها فى كافة المجالات التنموية والخدمية، وهو الذى سيساهم بدوره فى تنمية الاقتصاد والتنمية العمرانية لمركز ومدينة بنها، وخاصة فى ظل توفير هذه المخططات للقواعد العامة أمام الوحدات المحلية للاستعانة بها فى تطبيق القوانين والضوابط المنظمة تجاه المخالفين والمتعدين على أملاك الدولة ، بالإضافة إلى توفير بيئة مخططة ورسمية للامتداد العمرانى للمدن تجنباً للبناء العشوائى غير الرسمى الذى يؤثر على تحقيق التنمية المنشودة.

ووجه المحافظ رئيس مركز ومدينة بنها بضرورة تقديم كافة أوجه الدعم والمستندات المطلوبة لتسهيل عمل اللجان المشكله لبدء عمل المسوحات اللازمة لتنفيذ المخطط المقترح ورفع تقرير كامل لجميع الخدمات والإمكانيات المتاحة بمركز ومدينة بنها، والتعرف على كافة احتياجات الأهالى وأهم المشكلات التى تواجههم ووضع تصور للحلول المناسبة لها من خلال إعداد مخططات تنموية متكاملة لكافة الجوانب العمرانية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية بالمدينة.

وأكدت نائب رئيس هيئة التخطيط العمراني، أن تلك الجهود تأتي في إطار المخطط الاستراتيجي القومي لرؤية مصر (2052)، وما يتطلبه من تفعيل جميع قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، لتحقيق الاستفادة الكاملة للمقومات الكامنة في كل قطاع منها.

وتوجه المحافظ بالشكر إلى الهيئة العامة للتخطيط العمراني، لحضور هذا الاجتماع لمناقشة المخطط الاستراتيجي للمحافظة.

وأثنى على المجهودات التي تقوم بها الهيئة في إعادة رسم خريطة التنمية العمرانية على مستوى الجمهورية، والتعاون البناء الذي تقوم به مع جميع الجهات والهيئات، للوصول إلى رؤية قومية شاملة للتنمية العمرانية، تتوافق مع توجهات ومتطلبات المرحلة الراهنة في ظل التحديات التي تشهدها الدولة فى جميع المجالات.