عاجل ننشر اسعار الذهب اليوم الجمعة في محلات الصاغة

كتب إسلام أسامة

سجلت اسعار الذهب في السوق المحلية

صباح اليوم الجمعة في محلات الصاغة ، انخفاض سعر الأوقية لتسجل 1557 دولارا، وذلك نتيجة الضبابية في الوقت الذي تشجع فيه بيانات اقتصادية أمريكية الاستثمار في الأصول المرتفعة المخاطر، بينما يتلقى الملاذ الآمن الدعم من تحوط محدود من المخاطرة بحسب تفسير شعبة الذهب في مصر.

وسجل عيار 21 نحو 683 جنيها للجرام بحسب شعبة الذهب، فيما سجل عيار 18 نحو 585 جنيها، بينما سجل عيار 24 نحو 781 جنيها، وبلغ سعر الجنيه الذهب محليا 5464 جنيها، وسجل سعر الأوقية 1556 دولارًا.

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، حيث يترقب المستثمرون الحذرون قرارا بشأن السياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق اليوم، على الرغم من أن الأسعار تلقت بعض الدعم بفعل مخاوف تتعلق بانتشار فيروس في الصين، بحسب وكالة رويترز.

وكانت تراجعت أسعار الذهب نهاية الأسبوع الماضي وتضرر جاذبية المعدن النفيس كملاذ استثماري آمن من بيانات اقتصادية أمريكية إيجابية، بدعم من أجواء التفاؤل التي أثارها توقيع اتفاق تجاري مبدئي بين الولايات المتحدة والصين.