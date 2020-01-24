الداخلية: سقوط عناصر من حسم متورطين في قتل خفراء طوخ

كشفت وزارة الداخلية، عن تحديد 7 عناصر منضمين لخلية إرهابية تابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي في تركيا خططوا لعمليات عدائية ضد الدولة، بهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار وإشاعة الفوضى بالبلاد وهدم مقدراتها الاقتصادية بالتزامن مع ذكرى 25 يناير.

وذكرت “الداخلية” في بيان لها، أن عناصر “حسم” الإرهابية استهدفوا اثنين من الخفراء النظاميين وأحد المواطنين “تصادف وجوده بمكان الحادث” في قرية كفر حصافة مركز طوخ بمحافظة القليوبية في 11 نوفمبر 2019، ما أدى إلى استشهادهم؛ وذلك تنفيذًا لتكليفات الخلية الإرهابية في تركيا لعناصر الحركة المسلحة “حسم”.

وأوضحت الوزارة أن الخلية وفرت الدعم المالي اللازم لعناصر “حسم” للإعداد والتجهيز وتدبير الأدوات المقرر استخدامها في تنفيذ المخطط من خلال استحداث عدة وسائل لتهريب الأموال من الخارج ونقلها إلى عناصر التنظيم بالداخل عبر شركات تجارية تُستخدم كواجهة لنشاط التنظيم.

وأشارت إلى أن التنظيم الإخواني في تركيا عمل على عدة محاور، منها إثارة الشارع المصري من خلال تكثيف الدعوات التحريضية والترويج للشائعات والأخبار المغلوطة والمفبركة لمحاولة تشويه مؤسسات الدولة، وفي سبيل ذلك استحدث التنظيم كيانات إلكترونية تحت مسمى “الحركة الشعبية- الجوكر” ارتكزت على إنشاء صفحات إلكترونية مفتوحة على موقع فيس بوك؛ لاستقطاب وفرز العناصر المتأثرة بتلك الدعوات يعقبها ضمهم لمجموعات سرية مغلقة على تطبيق “تليجرام” تتولى كل منها أدوارًا محددة تستهدف تنظيم التظاهرات وإثارة الشغب وقطع الطرق وتعطيل حركة المواصلات العامة والقيام بعمليات تخريبية ضد منشآت الدولة.

وأسفرت عمليات الفحص الأمني والفني عن تحديد وضبط عدد من عناصر حركة حسم الإرهابية المتورطين في هذا المخطط، ومن بينهم بعض منفذى العملية الإرهابية بمركز طوخ بالقليوبية، كذا تحديد وضبط عدد من مخازن الأسلحة والمتفجرات التي كان يتم إعدادها لتنفيذ المخطط الإرهابي.

وعُثر داخل المخازن على 20 سلاحا آليا، 12 بندقية خرطوش، سلاحين متعدد- بندقية قناصة- قواذف RPG وكمية من مقذوفاته وطلقاته الدافعة، 7 عبوات ناسفة شديدة الانفجار، مواد تُستخدم في تصنيع المتفجرات، أدوات تنكر وتخفى.

و أكدت الوزارة أن تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتورطين في هذا المخطط وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق، وجار ضبط باقى العناصر الهاربة، مشددة على استمرارها في التصدى بكل حسم لأي محاولات تستهدف المساس بأمن الوطن والمواطنين وتدعو الشعب المصرى العظيم بالحذر من الدعوات التحريضية والشائعات والأخبار المغلوطة التي تستهدف إثارة البلبلة والفوضى والنيل من استقرار البلاد.