تعرف علي أسباب نحافة طفلك وطرق التغلب عليها

يوضح الدكتور أمير سليمان استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة أسباب النحافة لدى الأطفال والأغذية الصحية المناسبة:

أسباب النحافة:

– أسباب هرمونية، ترجع إلى نقص إفراز هرمون الغدة الدرقية ومشاكل خاصة بهرمون النمو.

– أسباب جينية، حيث يلعب العامل الوراثي دورًا كبيرًا في النحافة.

– أسباب مَرضية، مثل سوء وإهمال تغذية الطفل ومشاكل في الجهاز الهضمي، أو ارتجاع المرئ.

– قلة حصول جسم الطفل على الوجبات المتوازنة، أو تناوله الوجبات السريعة الجاهزة.

الأكلات المناسبة للطفل النحيف :

– اللحوم والبقوليات والأسماك والبروتينات.

– السكريات، حيث تساعد في الحصول على سعرات حرارية عالية.

– تناول النشويات مثل الأرز والمكرونة.

– تناول كميات منخفضة من الدهون الموجودة في البسكويت والفطائر.

– الخضروات والفاكهة، مثل الموز والأفوكادو.

– العصائر الطبيعية والسوائل مفيدة جدًا لزيادة وزن الطفل.

– الزبادي والألبان.

أهم النصائح للأمهات:

– الحرص على حصول الطفل على ثلاث وجبات متوازنة ومتكاملة بمواعيد ثابتة يوميًا.

– منع الطفل من تناول الوجبات السريعة وتجهيز الأم الأكل المنزلي له.

– متابعة الطبيب المتخصص دوريًا للاطمئنان على صحة طفلها وتلقي العلاج المناسب.

– متابعة وزن طفلها دوريًا، وإجراء الفحوصات اللازمة باستمرار.