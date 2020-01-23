تعرف علي أسباب نحافة طفلك وطرق التغلب عليها

يوضح الدكتور أمير سليمان استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة أسباب النحافة لدى الأطفال والأغذية الصحية المناسبة:
أسباب النحافة:
– أسباب هرمونية، ترجع إلى نقص إفراز هرمون الغدة الدرقية ومشاكل خاصة بهرمون النمو.
– أسباب جينية، حيث يلعب العامل الوراثي دورًا كبيرًا في النحافة.
– أسباب مَرضية، مثل سوء وإهمال تغذية الطفل ومشاكل في الجهاز الهضمي، أو ارتجاع المرئ.
– قلة حصول جسم الطفل على الوجبات المتوازنة، أو تناوله الوجبات السريعة الجاهزة.
الأكلات المناسبة للطفل النحيف:
– اللحوم والبقوليات والأسماك والبروتينات.
– السكريات، حيث تساعد في الحصول على سعرات حرارية عالية.
– تناول النشويات مثل الأرز والمكرونة.
– تناول كميات منخفضة من الدهون الموجودة في البسكويت والفطائر.
– الخضروات والفاكهة، مثل الموز والأفوكادو.
– العصائر الطبيعية والسوائل مفيدة جدًا لزيادة وزن الطفل.
– الزبادي والألبان.
أهم النصائح للأمهات:
– الحرص على حصول الطفل على ثلاث وجبات متوازنة ومتكاملة بمواعيد ثابتة يوميًا.
– منع الطفل من تناول الوجبات السريعة وتجهيز الأم الأكل المنزلي له.
– متابعة الطبيب المتخصص دوريًا للاطمئنان على صحة طفلها وتلقي العلاج المناسب.
– متابعة وزن طفلها دوريًا، وإجراء الفحوصات اللازمة باستمرار.