تبدأ من 155 ألفًا.. 13 سيارة سيدان 2020 انخفضت خلال يناير

أعلن عدد من الشركات ووكلاء العلامات التجارية في السوق المصري، مع انطلاق العام الجديد عن تخفيض أسعار بعض طرازات 2020، المتوفرة لعملاء السوق المحلي

وتزامن الكشف عن الأسعار المخفضة مع البدء في تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على السيارات الواردة من تركيا، ذلك إعمالًا لاتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا.

ولم تكن السيارات التي باتت تتمتع بإعفاء كامل من الرسوم الجمركية كونها يتم استيرادها من تركيا وحدها التي تراجعت أسعارها، إذ انخفضت أسعار عدد من الطرازات الأخرى، ذلك لرغبة خبراء في الحفاظ على تنافسيتها بالسوق.

وقد أعلن عدد من الشركات ووكلاء العلامات التجارية في مصر خلال شهر يناير الجاري، عن تخيفضات بأسعار 25 طرازًا جديدًا لسيارات تنتمي إلى علامات تجارية إيطالية ويابانية وإيطالية وكورية.

ويمكن من خلال الصفحات التالية التعرف على قائمة بأسعار تضم السيارات سيدان التي انخفضت خلال يناير الجاري، بعضها انضم حديثًا للقائمة بعض تخفيض أسعاره:

تويوتا كورولا

تعتمد سيارة تويوتا كورولا 2020 على سواعد محرك يعمل بنظام VVT-I مكون من 4 إسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 120 حصانا، مرتبط بناقل حركة يدوي من 5 سرعات، وآخر أوتوماتيك بتقنية CTV.

ووفقًا للأسعار الرسمية الجديدة، أصبح سعر الفئة الأولى المزودة بناقل حركة يدوي 290 ألف جنيه، أما الفئة الثانية أصبح سعرها 315 ألف جنيه، أما الفئة الثالثة سعرها 350 ألف جنيه.

أما الفئة الرابعة من السيارة أصبح سعرها الرسمي الجديد 400 ألف جنيه، فيما انخفضت الفئة الخامسة الأعلى تجهيزًا لتباع بـ450 ألف جنيه.

فيات تيبو

تُقدم فيات تيبو موديل 2020 العائلية المجمعة بمصانع الشركة الإيطالية بتركيا، بنسختين من المحركات الأول مخصص لفئات ناقل الحركة اليدوي، ويتكون من 4 أسطوانات سعة 1.4 لتر بقوة 95 حصان، وناقل الحركة من 6 سرعات.

المحرك الثاني المرتبط بناقل حركة أوتوماتيك، مكون من 4 أسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 110 حصان و152 نيوتن متر للعزم الأقصى، وناقل الحركة من 6 سرعات.

ووفقًا للأسعار الرسمية الجديدة، أصبح سعر الفئة الأولى المزودة بناقل حركة يدوي 189.900 جنيه، أما الفئة الثانية مانيوال من تيبو أصبح سعرها 204.900 جنيه، أما الفئة الثالثة المزودة بناقل أوتوماتيك بات سعرها 249.900 جنيه.

أما الفئة الرابعة سيدان من فيات تيبو الجديدة بات سعرها الرسمي 284.900 جنيه.

نيسان سنترا

تنتمي نيسان سنترا موديل 2020 التي يتم تجميعها بمصانع الشركة اليابانية في مصر إلى فئة السيارات السيدان العائلية متوسطة الحجم، وتعتمد على محرك رباعي السلندرات سعة 1.6 لتر بقوة 118 حصان، وناقل حركة أوتوماتيك من 5 سرعات.

وتتسارع نيسان سنترا من الثبات بسرعة 100 كيلومتر خلال 10.9 ثانية، وتصل إلي سرعة قصوي 180 كيلومتر في الساعة، وتستهلك في المتوسط 8.9 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر.

ووفقًا للتسعير الجديد أصبحت الفئة القياسية من سنترا تباع بـ272.000 جنيه، والفئة الثانية بـ290.000 جنيه، أما الفئة الثالثة فقد بات سعرها الرسمي 328.000 جنيه.

لادا جرانتا

تعتمد لادا جرانتا الجديدة 2020 على نوعين من المحركات، الأول رباعي السلندرات سعة 1.6 لتر بقوة 87 حصان ويرتبط بناقل حركة يدوي من 5 سرعات، أما المحرك الثاني فيأتي بنفس سعة المحرك الأول ولكن تبلغ قوته 98 حصان وينقل حركته ناقل أوتوماتيك من 4 سرعات.

ووفقًا للتسعير الجديدة أصبح لادا جرانتا المزودة بناقل حركة يدوي تباع بـ155.000 جنيه، أما النسخة المزودة بناقل أوتوماتيك بات سعرها 175.000 جنيه.

هيواندي إلنترا HD

تتوفر هيونداي إلنترا HD موديل 2020 المجمعة في مصر بمحرك رباعي السلندرات سعة 1.6 لتر بقوة 121 حصان ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات وتبلغ سرعتها القصوى 180 كيلومترًا في الساعة.

وتبدأ أسعار إلنترا الجديدة من 239.900 جنيه للفئة الأولى، أما الفئة الثانية باتت تباع بسعر رسمي 246.900 جنيه، والفئة الثالثة بسعر رسمي 252.900 جنيه، والرابعة جاءت بسعر رسمي 251.900 جنيه.

هيونداي أكسنت HCI

تعتمد هيونداي أكسنت HCI موديل 2020 على محرك MPI مكون من 4 أسطوانات سعة 1.6 لتر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات، بقوة 123 حصان، وعزم أقصى للدوران 151 نيوتن متر عند 4850 لفة في الدقيقة.

وبحسب التسعير الجديد، أصبح سعر الفئة القياسية 260.000 جنيه، بينما قدمت الفئة الثانية بسعر رسمي 273.000 جنيه.

وتُقدم الفئة الثالثة بعد التخفيض 283.000 جنيه، والفئة الرابعة قدمت بسعر رسمي 313.000 جنيه، أما الفئة الأعلى من أكسنت 2020 أصبح سعرها الرسمي 340.000 جنيه.

هيونداي إلنترا AD

وتتوفر هيونداي إلنترا AD موديل 2020 المستوردة بمنظومة دفع تتكون من محرك GAMMA رباعي سعة 1.6 لتر بقوة 127 حصان وينقل حركته للمحاور ناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات وتبلغ سرعتها القصوى 208 كيلومترًا بالساعة.

وبعد التخفيض أصبح سعر الفئة GL القياسية 299.900 جنيه، والفئة الثانية GL SR بـ309.900 جنيه، كما خفضت الفئة الثالثة GL DAB ABS لتقدم بسعر رسمي 331.900 جنيه.

وتُقدم الفئة الرابعة HL بسعر رسمي 344.900 جنيه، ووصلت الفئة الخامسة GLS Exclusive لسعر رسمي 364.900 جنيه، أما الفئة السادسة GLS Fully Loaded بسعر رسمي 382.900 جنيه، والفئة الكاملة من السيارة GLS Limited أصبح سعرها الرسمي 432.900 جنيه.

سكودا أوكتافيا

تتوفر سكودا أوكتافيا الجديدة موديل 2020 لعملاء السوق المحلي بمحرك أساسي رباعي الاسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 110 حصان ميكانيكي ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

وبحسب الوكيل المحلي يتوافر محرك إضافي بشاحن تربو رباعي الاسطوانات سعة 1.4 لتر بقوة 150 حصان وينقل حركته للمحاور ناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات.

ووفقًا للأسعار الجديدة، أصبحت سكودا أوكتافيا أكتيف القياسية تباع بـ359.900 جنيه، فيم أصبحت الفئة الثانية بـ 450.000 جنيه.

واستقرت أسعار الفئة سبورت لاين الأعلى تجهيزًا عند 499.900 جنيه.

بروتون ساجا

تنتمي بروتون ساجا موديل 2020 لفئة السيارات العائلية السيدان، المزودة بمحرك مكون من 4 إسطوانات، سعة 1300 CC، يولد عزم 94 حصانًا، وعزم أقصى للدوران 120 نيوتن متر، 4000 لفة في الدقيقة، وهو مرتبط بناقل يدوي من 5 سرعات أو ناقل أتوماتيكي فئة المتغير السرعات باستمرار.

ووفقًا للأسعار الجديدة أصبحت النسخة ذات ناقل الحركة الأتوماتيكي من Saga موديل 2020 سعرها 195.000 جنيه، في حين أن النسخة ذات ناقل الحركة اليدوي لم يتم تحريك سعرها والتي يبلغ سعرها 185.000 جنيه.

فورد فيوجن

تقدم فورد فيوجن موديل 2019 سيدان العائلية متوسطة الحجم في السوق المحلي بـ4 فئات من التجهيزات وتعتمد جميعها على محرك سحب طبيعي مكون من 4 اسطوانات بسعة لترية تبلغ 1.5 لتر وينتج قوة 157 حصان وينقل حركته للمحاور ناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

ووفقًا للأسعار الجديدة أصبح سعر الفئة الأولى من فورد فيوجن 424.900 جنيه، والفئة الثانية أصبح سعرها الرسمي 474.900 جنيه، كما وصل سعر الفئة الثالثة 524.900 جنيه، أما الفئة الرابعة كاملة التجهيز أصبح سعرها الرسمي 549.900 جنيه.

أوبل إنسيجنيا جراند سبورت

تعتمد سيارة أوبل إنسيجنيا جراند سبورت الجديدة موديل 2020 على سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 165 حصان وسرعة قصوى تصل إلى 218 كم/س، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات، ويمكن للسيارة التسارع من الثبات حتى 100 كم في 9.2 ثانية، ومتوسط استهلاك الوقود 6 لترات لكل 100كيلو متر.

وبحسب الوكيل فإن السيارة الجديدة المتوفرة لعملاء أوبل بثلاث فئات من التجهيزات أصبحت أسعارها تبدأ من 449.990 جنيه، والفئة الثانية 489.990 جنيه، واستقرت أسعار الفئة الثالثة عالية التجهيز عند 599.990 جنيه.

شيفرولية ماليبو

تعتمد فئات شيفرولية موديل 2020 على سواعد محرك توربيني مكون من 4 اسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 160 حصان، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

وبفضل محركها القوي تتمكن السيارة من الانطلاق بسرعة 100 كيلومتر في الساعة من الثبات خلال 9.2 ثانية، وتصل إلى سرعة قصوى 215 كيلومترًا في الساعة، وتستهلك في المتوسط 6.1 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر.

ووفقًا للتسعير الجديدة بات سعر الفئة الأولى من ماليبو في يناير الجاري 370.000 جنيه، والفئة الثانية أصبح سعرها 400.000 جنيه

أما الفئة الثالثة عالية التجهيز من السيارة السيدان العائلية فقد بات سعرها الرسمي 430.000 جنيه.

تويوتا كورولا “هايبرد”

وتتوفر تويوتا اليابانية كورولا “الهجينة” في جليها الثاني عشر بسواعد محرك بنزين رباعي السلندرات سعة 1.8 لتر بالإضافة إلى محركين كهربائيين بقوة إجمالية 121 حصان وينقل حركتهم للمحاور ناقل حركة CVT أوتوماتيك.

ويبلغ معدل استهلاك السيارة من الوقود لتر واحد لقطع مسافة تصل إلى 21.25 كيلومترا، بينما لا تتجاوز نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 98 جم/كم، إضافة إلى إمكانية وصول معدل استخدام الطاقة الكهربائية إلى 50% من الاستهلاك الكلي للطاقة وفقًا لظروف القيادة.

وبعد التخفيض، أصبح سعر الفئة الأولى من كورولا هايبرد 550.000 جنيه، وسعر الفئة الأعلى 600.000 جنيه.