المؤبد لمدير الشئون القانونية بهيئة السكك الحديد بتهمة الرشوة

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة “طارق. ك”، مدير الشئون القانونية بهيئة السكك الحديد، غيابيا ، لاتهامه بطلب وأخذ لنفسه رشوة، بالسجن المؤبد.

وجاء في التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا أن المتهم بصفته موظفا عموميا، مدير الإدارة القانونية بمنطقة القاهرة بهيئة سكك حديد مصر، طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بعمل زعم أنه من أعمال وظيفته، بأن طلب من “حسن. س” مبلغ خمسة وثلاثين ألفا خفض إلى ثمانية وعشرين ألفا، أخذ منه ثمانية آلاف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات صرف مبالغ التعويضات المقضي بها لصالح موكليه دون استيفاء جميع الإجراءات اللازمة.

ودلت التحريات أنه بتسجيل وتصوير المحادثات الهاتفية واللقاءات التي دارت بين الشاهد والمتهم، تبين طلب المتهم مبلغ ثمانية آلاف جنيه على سبيل الرشوة، نظير كل حكم ينهي إجراءات صرف مبالغ التعويضات المقضي بها فيه، وتسلم لذلك من الشاهد الأول عشرة أحكام واتفق معه على التقابل لأخذ مبلغ الرشوة.