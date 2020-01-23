أجواء شديدة البرودة وأمطار وشبورة.. الأرصاد تعلن حالة طقس غدا الجمعة

أجواء شديدة البرودة ودرجات حرارة تقترب من الصفر، واستمرار فرص أمطار على مناطق متفرقة بأغلب أنحاء البلاد، وشبورة مائية كثيفة فى الصباح الباكر، هكذا جاءت توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية لحالة الطقس غدا الجمعة “الويك إند” عطلة نهاية الأسبوع.

ننشر لكم حالة الطقس غدا الجمعة:

– القاهرة الكبرى طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار على مناطق متفرقة والرياح معتدلة

– الوجه البحرى طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار على مناطق متفرقة والرياح معتدلة

– السواحل الشمالية الغربية طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار على مناطق متفرقة والرياح نشطة واضطراب فى الملاحة البحرية.

– السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار على مناطق متفرقة والرياح نشطة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية

– جنوب سيناء والغردقة طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا ونشاط للرياح واضطراب بالملاحة البحرية

– شمال الصعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا غائم أحيانا والرياح معتدلة

– جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.

– درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة

– درجات الحرارة بالإسكندرية العظمى 16 والصغرى 13 درجة

– درجات الحرارة بطروح العظمى 16 درجة والصغرى 12 درجة

– درجات الحرارة بسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 06 درجات

– درجات الحرارة بقنا العظمى 18 درجة والصغرى 08 درجات

– درجات الحرارة بأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجات

– درجات الحرارة بسانت كاترين العظمى 09 درجة والصغرى 01 درجة