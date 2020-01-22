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ماكرون يلتقي عباس ونتنياهو ويزور القدس الشرقية.. اليوم

يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، كلا من رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، ويزور القدس الشرقية.
وسيلتقي الرئيس الفرنسي، صباح الأربعاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، يليه لقاء يجمعه بالرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين وآخر مع رئيس هيئة الأركان الأسبق بيني غانتس، زعيم المعارضة ومنافس نتانياهو على رئاسة الحكومة.
وبعد الظهر، يعتزم ماكرون زيارة الضفة الغربية المحتلة، حيث سيلتقي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في مدينة رام الله .
وكالات
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