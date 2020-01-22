عاجل ننشر اسعار الذهب اليوم الأربعاء فى السوق المحلية

عاجل ننشر اسعار الذهب اليوم الأربعاء في السوق المحلية

كتب إسلام أسامة

سجلت اسعار الذهب في السوق المحلية ألبوم الأربعاء حالة من الاستقرار

وكشف نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الذهب شهدت، اليوم الثلاثاء، استقرارا ملحوظا، متأثرة بالثبات في تعاملات البورصة العالمية عند مستوى 1556 دولارا للأوقية.

وأشار نجيب أن عيار 18 سجل 586.14جنيه، وعيار 21 لامس 684 جنيها، وعيار 24 بلغ 781.71جنيه، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 5522 جنيها.