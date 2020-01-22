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صور “سيدة الكارو” تثير الغضب علي مواقع الفيس بوك بعد سحب مدير اشغالات حي شرق شبرا الخيمة عربة لقمة عيشها

صور “سيدة الكارو” تثير الغضب علي مواقع الفيس بوك بعد سحب مدير اشغالات حي شرق شبرا الخيمة عربة لقمة عيشها

سادت حالة من السخرية علي وسائل التواصل الاجتماعي بعد قيام حي شرق شبرا الخيمة بالقبض علي سيدة مسكينة تعمل علي عربية كارو بحمار لتوفير لقمة عيش للانفاق علي أسرتها  والغريب والعجيب أن السيد رئيس حي شرق شبرا الخيمة أبو بكر ومدير الاشغالات امسكوا بالسيدة المسكينة وكأنهم قضوا علي الاشغالات بحي شرق في موقف موسف وساددت حالة من الغضب والسخط أهالي حي بهتيم

رسالتي .. تركتوا كل المخالفات ما لقيتوش أمامكم مخالفة غير هذه السيدة.. هل توسلتها إليكم ونظرة أبنائها لم تشفع لها عندكم .. الرحمة يا رحمن

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