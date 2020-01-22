الجبير يطالب قطر مجددًا بتغيير سلوكها

سبوتنيك

وجه وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية، عادل الجبير، رسالة لدولة قطر كشف فيها أبرز أسباب الخلاف معها.

وقال الجبير، خلال كلمة مهمة أمام لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي، “إن قطر تدعم تمويل جماعات متطرفة مثل تنظيم حزب الله، وإن لدينا مشاكل مع قطر لأنها تتدخل في شئوننا، وإن وسائل إعلامها هي منار لترويج خطاب الكراهية “، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وأضاف وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية، “إن على الإخوة القطريين تغيير سلوكهم، وإن المملكة عملت على الحفاظ قدر الإمكان على سير أداء مجلس التعاون الخليجي”.