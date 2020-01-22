البنتاجون يستأنف العمليات المشتركة مع القوات العراقية ضد “داعش”

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، أعلنت استئناف العمليات المشتركة مع القوات العراقية ضد تنظيم “داعش”.

ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز”، في وقت سابق، عن مسئولين لم تذكر اسميهما، أن “الجيش الأمريكي كان حريصا على استئناف العمليات ضد التنظيم في أقرب وقت ممكن، بهدف تفويت الفرصة على داعش لاستعادة زخمه، وحرمانه من أي انتصار دعائي قد يدعيه بسبب وقف الولايات المتحدة عملياتها في العراق”.

من جهته، نفى مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية صحة الأنباء التي تحدثت عن استئناف العمليات المشتركة بين الجيشين العراقي والأمريكي في البلاد، بعد تعليقها في 5 يناير.

وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء الركن عبد الكريم خلف، في بيان صدر الخميس الماضي، إن “القائد العام للقوات المسلحة لم يمنح موافقات لاستئناف الجيش الأمريكي عملياته في العراق”.

وبمبادرة من واشنطن توقفت العمليات العسكرية المشتركة بين البلدين في 5 يناير، أي بعد يومين على مقتل قائد فيلق “القدس” قاسم سليماني بغارة شنتها طائرة أمريكية مسيرة قرب مطار بغداد.

وفي اليوم ذاته طلب البرلمان العراقي من الحكومة إنهاء وجود كل القوات الأجنبية في البلاد.