عاجلعرب وعالم

البنتاجون يستأنف العمليات المشتركة مع القوات العراقية ضد “داعش”

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، أعلنت استئناف العمليات المشتركة مع القوات العراقية ضد تنظيم “داعش”.
ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز”، في وقت سابق، عن مسئولين لم تذكر اسميهما، أن “الجيش الأمريكي كان حريصا على استئناف العمليات ضد التنظيم في أقرب وقت ممكن، بهدف تفويت الفرصة على داعش لاستعادة زخمه، وحرمانه من أي انتصار دعائي قد يدعيه بسبب وقف الولايات المتحدة عملياتها في العراق”.
من جهته، نفى مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية صحة الأنباء التي تحدثت عن استئناف العمليات المشتركة بين الجيشين العراقي والأمريكي في البلاد، بعد تعليقها في 5 يناير.
وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء الركن عبد الكريم خلف، في بيان صدر الخميس الماضي، إن “القائد العام للقوات المسلحة لم يمنح موافقات لاستئناف الجيش الأمريكي عملياته في العراق”.
وبمبادرة من واشنطن توقفت العمليات العسكرية المشتركة بين البلدين في 5 يناير، أي بعد يومين على مقتل قائد فيلق “القدس” قاسم سليماني بغارة شنتها طائرة أمريكية مسيرة قرب مطار بغداد.
وفي اليوم ذاته طلب البرلمان العراقي من الحكومة إنهاء وجود كل القوات الأجنبية في البلاد.
وكالات
Post Views: 34
الوسوم

مقالات ذات صلة

منذ 9 دقائق
512

المؤبد لمدير الشئون القانونية بهيئة السكك الحديد بتهمة الرشوة

منذ 3 ساعات
526

صحيفة: أردوغان سيدخل تركيا في صراعات مع دول أوروبا

منذ 5 ساعات
542

رئيس حزب المؤتمر تعيين محمود عبدالعزيز مساعد رئيس الحزب للمتابعه وعضو المجلس الرئاسي

منذ 6 ساعات
522

الإمارات تدين الهجوم الذي استهدف قرية في شمال بوركينا فاسو

Don`t copy text!