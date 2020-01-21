5 أطعمة نتجاهل تناولها يوميًا رغم قيمتها الغذائية الكبيرة (تعرف عليها)

عادة ما يقبل الغالبية العظمى من الراغبين في تناول أطعمة صحية مفيدة على الخضروات والفواكه والحبوب الشائعة، ويتجاهلون بعض الأطعمة الأخرى التي تتميز بقيمتها الغذائية العالية.

في الصفحات التالية، يستعرض “الكونسلتو” بعض الأطعمة التي تحتوي على عناصر غذائية مهمة، بينما يغفل الكثيرون تناولها، وفقًا لموقع “Webmd”:

القراصيا

تعد القراصيا بمثابة برقوق مجفف يعمل على تحسين عملية الهضم، ويحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والألياف، كذلك فإن ربع كوب منه يحتوي على 104 سعر حراري فقط، لذا يجب الحرص على تناوله أو وضعه داخل المخبوزات أو إضافته إلى طبق الشوفان بالحليب.

البنجر

يحتوي البنجر على كمية وفيرة من مضادات الأكسدة التي تساعد على الوقاية من السرطان وغيره من الأمراض المزمنة، كما يتميز عصير البنجر باحتوائه على النترات التي تقلل من ضغط الدم وتزيد تدفق الدم إلى المخ بشكل سليم، ومن ثم يمكن تناول البنجر كوجبة خفيفة خلال اليوم أو إضافته إلى أطباق السلطة المختلفة.

العدس

لا يحرص الكثيرون على تناول العدس سواء شوربة أو بإضافة صلصة الطماطم والخضروات إليه، وذلك على الرغم من احتوائه على نسبة عالية من البروتين والألياف وكمية قليلة من الدهون، ولا يحتاج الأمر إلى نقع العدس في المياه قبل طهيه.

الخرشوف

عند تناول الأجزاء القابلة للمضغ من أوراق الخرشوف وقلب الخرشوف على حد سواء، فلن تحصل على سعرات حرارية سوى 60 سعرًا فقط دون الحصول على أي دهون تضر بصحة الجسم، فضلاً عن اكتساب نسبة عالية من الألياف التي تشعر الشخص بالشبع.

السردين

على الرغم من صغر حجم أسماك السردين، إلا إنه يتميز بكونه مصدرًا مهمًا للحصول على أوميجا 3 وفيتامين B12 وفيتامين د والكالسيوم اللازم لتقوية العظام، لذا يراعى الحرص على تناول السردين للاستمتاع بفوائده الصحية.

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