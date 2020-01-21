عاجل ننشر .. مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2022

عاجل ننشر .. مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال

كتب ضياء درويش

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن مواعيد مباريات دور المجموعات في تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

ينطلق مشوار مرحلة المجموعات من التصفيات في الفترة من 4 – 7 سبتمبر 2020 بإقامة مباريات الجولة الأولى، وتستمر حتى إقامة مباريات الجولة السادسة والأخيرة في الفترة من 4 – 12 أكتوبر 2021.

وتقام مباريات الدور الثالث والأخير والذي يتحدد بعده المنتخبات الخمسة المتأهلة لبطولة كأس العالم 2022 في الفترة ما بين 8 – 16 نوفمبر 2021.

القرعة قسمت المنتخبات الـ40 المتأهلة لهذا الدور إلى 10 مجموعات، يتأهل الأول من كل منها إلى الدور الثالث والأخير من التصفيات لتحديد ممثلي القارة الأفريقية الخمسة في مونديال قطر 2022.

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