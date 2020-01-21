ضياء درويش امين اعلام حماة الوطن بالقليوبية : كلنا الشرطة المصرية و25 يناير عيدها

بقلم ضياء درويش امين اعلام حماة الوطن بالقليوبية

ايام قليلة وتحل ذكري 25 يناير يوم عيد الشرطة المصرية التي ضرب فيها الابطال المثل الرائع في التضحية والفداء والاستبسال ضد غطرسة الاحتلال الانجليزي الغاشم الذي جاء الي مصر للتنكيل بشعبها ونهب ثراوتها ..لكن بسالة الشعب وفداءه حال دون استمرار هذا الاستعمار علي ارض الكنانة .

وانا اؤكد ان 25 يناير ستظل ذكري عالقة في الاذهان و حقيقة من التاريخ المصري العاصي علي الاستبداد والغطرسة والاستعمار والرافض لكل صور تركيع الدولة المصرية مهما كانت قوة الغازي المستبد .

وان 25 يناير 2011 لا تمثل هذا التاريخ لانه حمل مصر اعباء كبيرة كادت تدمر الاخضر واليابس لولا تضافر الجهود بين الجيش والشرطة والشعب .فضلا ان يناير 2011 قدم جماعة الاخوان الارهابية الي الوصول للسلطة بمعاونة امريكا وبعض دول المنطقة بالاضافة الي تركيا والتي ترغب في اعادة احلام الدولة العثمانية.

لهذا سيظل يناير عنوانا للفداء والتضحية و عيدا للشرطة المصرية فقط

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