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رداً ما نشر بالتايم المصرية… محافظ القليوبية يوجه مدير إدارة المرور بالقليوبية بشن حملات علي قرية ميت عاصم .

 

رداً ما نشر بالتايم المصرية…
محافظ القليوبية يوجه مدير إدارة المرور بالقليوبية بشن حملات علي قرية ميت عاصم .

التايم المصرية / وحيد العطار

في إستجابة سريعة لما نشرتة جريدة التايم المصرية بشأن حادث قرية ميت عاصم أمس والذي أدي إلي إصابة ثلاثة أشخاص بينهم طفل ومناشدة المواطنين اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بسرعة التدخل حفاظاً علي حياة المواطنين حيث أن السيارات يقودها أطفال مابين ١٠ و١٢ عام
وفي إستجابة سريعة من معالي الوزير محافظ القليوبية

 

اللواء عبد الحميد الهجان وجه سيادتة اللواء إيهاب مرزوق مدير إدارة المرور بالقليوبية بحمل حملات يومية علي قرية عاصم لضبط الخارجين عن القانون وحفاظاً علي حياة المواطنين

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