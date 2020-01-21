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تجديد حبس 3 متهمين لحيازتهم ربع كيلو هيروين بالشروق

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس 3 متهمين لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهمين “مصطفى.م” و” إبراهيم.ع”، و”علاء.ع ” جميعهم عاطلون ومسجلون في قضيتين سرقة بالإكراه، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم ربع كيلو من مخدر الهيروين، بقصد الاتجار وترويجه على المتعاطين بنطاق قسم شرطة الشروق.
وكانت بداية الواقعة عندما ورد معلومات لقسم شرطة الشروق بترويج 3 عاطلين المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين، وبحوزتهم ربع كيلو من مخدر الهيروين، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
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